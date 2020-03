Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van februari 2020.

Beste iOS-games februari 2020

1. iPhoned game van de maand: Summer Catchers

Op de oppervlakte heeft Summer Catchers wel wat weg van Alto’s Adventure. Het hoofdpersonage van deze game is opgegroeid in de sneeuw en wil eindelijk de zomer eens zien. Daarvoor moet ze op pad in een houten auto en obstakels ontwijken door op het juiste moment het juiste item te gebruiken. Met het ene item spring je, het andere item gebruik je een raket om een heuvel op te komen enzovoort.

De game onderscheidt zich op verschillende manieren van zijn inspiratiebronnen. Allereerst door de leuke stijl en humor. Het lijkt wellicht op de zoveelste game die pixelgraphics gebruikt, maar de aandacht voor detail en stijl is fantastisch.

Bovenal valt de game op door de manier waarop het verhaal door de game is verweven. In games zoals Alto’s Odyssey is er nauwelijks narratief, maar enkel een context voor de gameplay. Summer Catchers weet op een knappe manier een doorlopend verhaal te vertellen. Je komt regelmatig waanzinnige verrassingen tegen die echt een indruk achterlaten.

Let wel op: als je de game puur speelt om het verhaal, dan kan het te lang duren tot er wat gebeurt. Speel je de game echter puur voor de gameplay, dan voelt Summer Catchers wellicht wat te willekeurig. Het is het totaalpakket met de combinatie van gameplay, verhaal en stijl dat goed werkt en waar we geen genoeg van krijgen.

Summer Catchers Noodlecake € 4,49 via App Store

2. Crossy Road Castle (Apple Arcade)

Het aanbod op Apple Arcade valt de afgelopen periode wat tegen, maar met de nieuwste game Crossy Road Castle heb je mogelijk weer een reden om je abonnement te behouden. Beklim een toren door kleine leveltjes te spelen, waarin je obstakels en vijanden ontwijkt en ondertussen zoveel mogelijk muntjes verzamelt. Hoe ver kun je komen? Leuk is dat je ook met meerdere spelers in dezelfde ruimte kunt spelen.

Crossy Road Castle HIPSTER WHALE Gratis via App Store

3. Company of Heroes

Company of Heroes haalde in 2006 de ene na de andere prijs binnen en maakt nu de overstap naar de iPad. Dit strategiespel speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waarin jij als commandant je troepen aanstuurt. Het slagveld bekijk je van bovenaf, zodat je een goed overzicht hebt van waar jouw manschappen en voertuigen zich bevinden. Stap voor stap loods je ze door vijftien missies, waarbij vooral een goede positie van levensbelang is.

Company of Heroes Feral Interactive Ltd 10 (14 reviews) € 14,99 via App Store

4. Incredible Mandy

Een broer en zus zijn elkaar vergeten. In deze game reis je door acht verschillende werelden om allerlei puzzels op te lossen en uiteindelijk achter de waarheid te komen. In de game krijg je daar verschillende hulpmiddelen voor, zoals lichtzwaarden die je met elkaar verbindt om knoppen om te zetten. Het is een rustgevende puzzelgame die indrukwekkend in elkaar zit.

Incredible Mandy Dotoyou Games € 3,49 via App Store

5. Melbits World

Melbits World is een heerlijk, vrolijk puzzelspelletje waarin je wezentjes helpt om de uitgang te vinden. Dat doe je door de platformen in de levels te bewegen. Bijvoorbeeld als een lift om een wezentje naar een hoger punt te brengen of als een springplank.

Het lastige is dat er meerdere wezentjes tegelijk rondlopen in de levels, je objecten moet verzamelen en iedereen allemaal de uitgang moeten behalen. Melbits World is vooral leuk voor kinderen.

Melbits World Doublethink Games € 5,49 via App Store

