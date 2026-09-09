De Apple Watch Ultra 4 is er! En dit zijn de nieuwe functies waarmee Apple zijn beste smartwatch nóg beter heeft gemaakt.

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Apple Watch Ultra 4 is officieel aangekondigd (en dit maakt hem beter dan zijn voorganger)

Apple laat tijdens zijn grote september-event weer een reeks nieuwe producten zien. Naast de nieuwste iPhones is er natuurlijk ook aandacht voor de Apple Watch. En dit jaar staat vooral het meest uitgebreide model wederom in de schijnwerpers. Dit zijn de nieuwe functies van de Apple Watch Ultra 4!

*Op dit moment is de presentatie nog in volle gang. Daarom wordt dit artikel constant bijgewerkt*

Verbeteringen voor gezondheid en fitness

Apple heeft dit jaar flink aan de hardware gesleuteld je Apple Watch. De Apple Watch Ultra 4 en Apple Watch Series 12 hebben beide een volledig nieuw systeem voor gezondheidsmetingen. Dit systeem bouwt voort op de bestaande sensors, maar verbetert drie belangrijke onderdelen.

Zo is het oppervlak van de elektroden vergroot voor beter contact met de huid tijdens bijvoorbeeld ECG-metingen. Ook zijn de fotodiodes opnieuw ontworpen en zijn de groene leds groter en efficiënter geworden voor het meten van de hartslag. Hiermee zal je Apple Watch onder andere je hartslag preciezer en vaker kunnen meten.

Nieuwe AI-functies

Ook heeft Apple de Apple Watch Ultra 4 nieuwe AI-functies gegeven. Een van de nieuwe functies is ‘Audio Intelligence’. Hiermee kan je Apple Watch onder andere geluiden herkennen zoals een deurbel of een brandalarm.

Je kunt zelfs een gesprek met iemand vijftien seconden ’terugspoelen’. Opvallend is dat deze audiobestanden niet worden opgeslagen. Daarnaast kan Siri AI een korte samenvatting van een gesprek maken.

Apple Watch Ultra 4 kopen

De Apple Watch Ultra 4 is er in de kleuren zwart en grijs en kost 799 dollar. Wil je een Apple Watch Ultra 4 kopen? Dan moet je er op tijd bij zijn. Vaak is de nieuwste smartwatch vrij snel uitverkocht en moet je daardoor langer wachten. Check daarom onderstaande shops zodat je de Apple Watch Ultra 4 zo snel mogelijk kunt pre-orderen!

Apple Watch Ultra 4

Naast de nieuwe Apple Watch komt er ook een nieuwe versie van watchOS. Met de update naar watchOS 27 komen er weer nieuwe functies naar de smartwatch. Het is geen spectaculair re-design, maar deze aanpassingen zijn zeker welkom.

De Apple Watch krijgt vooral achter de schermen een flinke oppepper. De prestaties zijn verbeterd, waardoor apps sneller opstarten en de Watch soepeler reageert op je aanrakingen en bewegingen.

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Apple Intelligence is al jaren beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac, maar de Apple Watch werd pas in 2025 uitgebreid met kunstmatige intelligentie. In 2026 gaat Apple nog een stap verder, want er komen meer functies van Apple Intelligence naar de smartwatch. Dit gaat dan wel in samenwerking met je iPhone.

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