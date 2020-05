Sinds iPadOS 13.4 is het mogelijk om je iPad te bedienen met een muis of een trackpad. We laten zien hoe je dat heel makkelijk instelt.

Video: een iPad bedienen met een muis of trackpad

In onze nieuwste video laten we zien hoe je in een paar stappen je iPad met een trackpad of muis kan koppelen. Het is hiervoor wel belangrijk dat je eerst je iPad hebt geüpdatet naar iPadOS 13.4 of nieuwer. Ook heb je natuurlijk een bluetooth muis of trackpad nodig.

In de video laten we zien hoe je een trackpad koppelt met je iPad. Zodra je het bluetooth-apparaat hebt gekoppeld kun je de iPad met de muis bedienen, net zoals je dat met je vinger zou doen.

Verschijnt het apparaat niet in de lijst met bluetooth-apparaten? Controleer dan even of de muis of het trackpad niet al gekoppeld is met een ander apparaat. Verder is het ook mogelijk om je cursor-instellingen te veranderen. Zo kan je de bewegingssnelheid aanpassen, en ook de scroll-richting veranderen.

