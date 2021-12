Video van de week: zo verander je de naam van je iPhone

Genoeg van de standaardnaam van je iPhone? Geen probleem, want je hebt de naam zo aangepast. In deze video van de week leggen we uit hoe dat precies werkt.

iPhone naam veranderen

Standaard krijgt elke iPhone een naam met de structuur ‘iPhone van [Pitje Puck]’. Lekker duidelijk, maar het kan natuurlijk wel wat vlotter. Bovendien is zo’n naam niet erg bevorderlijk voor je privacy. Iedereen bij jou in de buurt ziet de naam bijvoorbeeld tijdens het delen via AirDrop. Gelukkig is het veranderen van de naam zo gepiept, zoals iPhoned-redacteur Colin in de video van deze week laat zien.

Naam later weer wijzigen

Wil je de naam later toch weer wijzigen? Ook dat is heel gemakkelijk, want de naam veranderen kan zo vaak je wil. Om de naam van je iPad of iPod touch ook eens te voorzien van een nieuw likje verf, dan gebruik je simpelweg dezelfde stappen.

