Dit najaar kun je ‘m downloaden: iOS 14. In onze video van de week blikken we alvast vooruit op dé iPhone-update van 2020 door de 7 grootste functies op een rij te zetten.

Video: iOS 14-functies

Afgelopen week heeft Apple iOS 14 aangekondigd. De software-update verschijnt later dit jaar voor alle iPhones die momenteel iOS 13 draaien. iOS 14 belooft een van de grootste software-updates ooit te worden en vooral het thuisscherm gaat op de schop. Tenminste, als jij dat wil. Je kunt namelijk widgets toevoegen.

Deze vakken geven de belangrijkste informatie/dienst van een app op je thuisscherm weer, zonder dat je de applicatie hoeft te openen. De Weer-widget laat bijvoorbeeld de weersverwachting voor de komende dagen zien. Ook voegt iOS 14 een App Library toe, oftewel één scherm waarin alle apps die op je iPhone staan op basis van categorie zijn gesorteerd.

Alsof dat nog niet genoeg was kun je dit najaar ook aan de slag met App Clips. Deze ‘mini-apps’ voegen specifieke functies van een app toe, zonder dat je de applicatie compleet hoeft te downloaden. Je kunt bijvoorbeeld een koffie afrekenen zonder de app van de uitbater te installeren, of eten laten thuisbezorgen en het afrekenen via een App Clip.

In bovenstaande video zetten we dus de 7 belangrijkste iOS 14-functies op een rij. Deze vernieuwingen vallen het meest op. Daarnaast beschikt de opvolger van iOS 13 over een hoop subtiele veranderingen. In ons overzicht van kleine iOS 14-functies praten we je bij over deze tips & tricks.

iOS 14 verschijnt later dit jaar. Alle iPhones die momenteel iOS 13 aankunnen, ondersteunen dé software-update van 2020. Op basis van voorgaande jaren verwachten we dat Apple iOS 14 rond september uitbrengt.

