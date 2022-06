WWDC 2022 aftertalk #1: iOS 16 en CarPlay (video)

WWDC 2022 is weer voorbij! We praten je in deze eerste aflevering van onze aftertalk over WWDC helemaal bij over iOS 16 en het vernieuwde CarPlay.

WWDC 2022 heeft veel nieuws: iOS 16 en CarPlay

Het was weer een feest van aankondigingen tijdens de WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference). Al tijdens de eerste dag van deze softwareconferentie kondigde Apple veel nieuwe functies en features aan. We kregen onder andere macOS 13 Ventura, watchOS 9 en iPadOS 16 te zien. Daarnaast werd er ook een nieuwe MacBook Air 2022 mét de nieuwe M2-chip aangekondigd.

In onze WWDC 2022 aftertalk-video laten wij alle nieuwe functies in begrijpelijke taal zien. Vandaag bespreken we in de eerste aflevering van de WWDC-aftertalk de onderwerpen iOS 16 en CarPlay.

Aftertalk iOS 16: een vernieuwd vergrendelscherm

We zien bij de nieuwe software voor je iPhone een nieuw toegangsscherm. Dit lockscreen is veel persoonlijker geworden. Wij vinden het heel tof dat je de kleuren van de klok nu kan aanpassen. Andere vernieuwingen bij het vergrendelscherm zijn de widgets, een diepte-effect van de foto’s en aanpasbare lettertypes.

Het is voornamelijk de vormgeving die vernieuwd is. Je kan nu op je vergrendelscherm ook speciale wallpapers zetten. Deze gaan vloeiend over op je thuisscherm. De notificaties vind je bij iOS 16 nu aan de onderkant van het scherm.

WWDC aftertalk: overige functies van iOS 16

Daarnaast zien we nog meer nieuwe functies in iOS 16. ‘Family Sharing’ zorgt er voor dat je één foto-map kan aanmaken met je gehele familie. Iedereen kan foto’s of video’s verwijderen, bewerken of toevoegen vanaf zijn eigen iPhone. Je hoeft geen onhandige fratsen meer uit te halen voor het delen van foto’s, want alles staat nu centraal.

Ook de Berichten-app is vernieuwd. Verstuurde berichten kunnen worden aangepast en verwijderd. ‘Live Text’ zorgt ervoor dat je dat je naast foto’s nu ook uit (gepauzeerde) video’s tekst kan kopieëren. We verwachten dat je iOS 16 in het najaar van 2022 op jouw iPhone kan downloaden en installeren.

CarPlay: gaat Apple auto’s maken?

Tijdens het iOS 16-segment in de keynote had Apple het ook over een nieuwe versie van CarPlay. Deze ziet er flink anders uit dan voorheen en is gemaakt voor verschillende soorten schermen. Elektrische auto’s die nu beschikbaar komen, hebben telkens andere afmetingen van de displays. Apple zorgt ervoor dat CarPlay er universeel uitziet en het daarbij niet uitmaakt wat voor scherm(en) je auto heeft.

Het nieuwe CarPlay moet er op elke auto uitzien alsof de software speciaal voor de auto is gemaakt. Helaas was er verder niet heel veel meer bekend over de nieuwe CarPlay-software. De eerste auto met deze nieuwe software zien we naar verluidt pas in 2023.

Wil je meer aftertalk van de WWDC naast CarPlay en iOS 16? Deze week brengen we iedere dag een nieuwe video uit met de nieuwste (software)-functies van Apple.