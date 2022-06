WWDC 2022 aftertalk #4: macOS 13 Ventura (video)

In deze aflevering van onze WWDC-aftertalk praten we je uitgebreid bij over macOS 13 Ventura. iPhoned vertelt je alles over het nieuwe besturingssysteem voor je Mac in dit artikel en de bijbehorende video!

WWDC aftertalk: macOS 13 Ventura

We hebben in de vorige afleveringen van onze WWDC-aftertalk al iOS 16, CarPlay, watchOS 9 en de nieuwe MacBook Air 2022 met M2-chip beschreven. Vandaag is het nieuwe besturingssysteem macOS 13 Ventura aan de beurt, dat ook tijdens de WWDC werd aangekondigd.

Onze redacteur Bram vertelt in de bovenstaande video alles over Stage Manager, de nieuwe Mail-app en de toffe vernieuwingen van FaceTime. Lees je liever mee? Scrol dan snel naar beneden!

MacOS 13 Ventura zet in op snelheid

Ieder najaar krijgt macOS weer een update en deze keer heeft de nieuwe versie van het besturingssysteem de naam ‘Ventura’ gekregen. MacOS heeft deze naam te danken aan een stad in de Amerikaanse staat Californië, genaamd Ventura.

In macOS 13 Ventura zitten behoorlijk wat nieuwe functies. In de video hierboven komen de volgende vernieuwingen aan bod.

1. Stage Manager maakt je productiever

Met ‘Stage Manager’ kan je met de Mac (of iPad) beter focussen op de apps die je op dat moment gebruikt. Vanaf het Bedieningspaneel (het icoontje met de twee schuifjes in de menubalk) kies je de app. De geselecteerde app komt naar voren en de overige apps blijven aan de zijkant staan. Met Stage Manager kan je ook meerdere apps tegelijkertijd gebruiken. Je maakt dan een groep van apps die je samen gebruikt.

2. Mail-app zoekt dieper

Je kunt beter zoeken in de Mail-app met macOS 13 Ventura. Zo herkent de app synoniemen (of typfouten) en past deze toe op je zoekopdracht. Ook komen er automatische herinneringen en kan je met de Mail-app de tijd en dag van het versturen van een mailtje inplannen. De handigste functie is echter eentje die we al een lange tijd misten. Je kan met macOS 13 Ventura namelijk een verzonden mailtje ‘terughalen’.

3. Verbeterde game-ervaring

Tijdens WWDC vertelde Apple dat ze voor macOS 13 Ventura ook de game-ervaring gingen verbeteren. Apple heeft nu Metal 3 ingebouwd. Metal is een techniek waarmee mooiere graphics mogelijk zijn op MacOS, iPadOS en iOS.

Met Metal 3 moet het laden en spelen van games een stuk soepeler en sneller gaan. Dit is te zien in de nieuwe MacBook Air met de M2-chip. Populaire gametitels als Resident Evil VIII zijn dan vloeiend te spelen op je MacBook.

4. FameTime krijgt grote updates

Ben je aan het FaceTimen met je iPhone maar ga je achter je laptop zitten? Voortaan is dat geen probleem meer. Met macOS 13 Ventura kan je eenvoudig van apparaat wisselen. Dit kan zelfs tijdens het gesprek! Ook kan je de camera van je iPhone via een opzetstukje als webcam gebruiken voor je Mac.

Hierdoor kan je Middelpunt, Studio Light en ‘Desk View’ gebruiken. Eerstgenoemde zorgt ervoor dat je altijd in het midden van het beeld bent. Studio Light belicht je gezicht goed. Desk View is misschien de tofste nieuwe functie van macOS 13 Ventura. Dit filmt je bureaublad van bovenaf met de ultragroothoeklens in je iPhone.

Bekijk onze aftertalk-video over macOS Ventura hieronder:

Wil je meer aftertalk-content van het WWDC-evenement zien? Deze week brengen we iedere dag een nieuwe video uit met de nieuwste (software)-functies van Apple. Morgen, in de laatste aflevering bespreken we iPadOS 16.