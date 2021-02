Welke Apple Watch heb ik? Zo controleer je het in 4 stappen

Of je nu de verjaardag van je horloge wil vieren, of simpelweg even wil checken hoe oud je Apple Watch is: in dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Welke Apple Watch heb ik? Zo check je het

Het is helemaal niet gek dat de vraag “Welke Apple Watch heb ik” weleens door je hoofd is geschoten. Apples klokjes lijken immers behoorlijk op elkaar. Volg onderstaande stappen om te checken welke Watch jij hebt.

Open de Apple Watch-app op je iPhone; Ga in het ‘Mijn Watch’-tabblad naar ‘Algemeen’ en kies ‘Info’; Tik op ‘Model’ en noteer het nummer. Deze bestaat uit vijf tekens en begint met de letter A; Zoek je model op in de onderstaande tabel.

De Apple Watch SE uit 2020.

In onderstaande tabel zie je de modelnummers van alle tot nog toe verschenen Apple Watches. Zoek simpelweg jouw modelnummer op om te checken welke uitvoering jij hebt.

De kastgrootte van je Apple Watch staat gegraveerd op de achterkant van je horloge. Kun je jouw modelnummer niet in bovenstaande lijst vinden? Dan heb je waarschijnlijk een Apple Watch-variant die officieel niet in Nederland wordt verkocht. Hier kun je bijvoorbeeld geen Apple-horloge met mobiel internet kopen.

Ook vist Nederland naast het net als gaat om speciale uitvoeringen van de Apple Watch, zoals de varianten van roestvrij staal. Of hier in de toekomst verandering in komt, is niet duidelijk.

Nieuwe Apple Watch kiezen

Apple Watches lijken qua design behoorlijk op elkaar. Onder de motorkap is dit echter zeker niet het geval. De afgelopen jaren zet Apple bijvoorbeeld steeds meer in op gezondheidsfuncties. De Series 6 beschikt bijvoorbeeld over een saturatiemeter om het zuurstofgehalte in je bloed te meten, terwijl de hartfilmpjesmaker debuteerde op de Series 4.

Wanneer je in de markt bent voor een nieuw Apple-horloge is het daarom nog best lastig om een nieuw exemplaar te vinden. De redactie van iPhoned test iedere Apple Watch uitvoerig en in onderstaande keuzehulp helpen we je bij het maken van de beste keuze.

