Je wil een Apple Watch halen, maar weet niet zo goed welke. In deze koopgids leggen we uit welk model je nu het best kunt kopen. Ook geven we aan welke keuzes je bij aanschaf moet maken, zoals de kastgrootte. Dat en nog veel meer lees je in deze Apple Watch vergelijking-keuzegids.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch vergelijking: een keuzehulp

Deze gids is opgebouwd uit meerdere elementen. Ten eerste geven we aan welke Apple Watch wij aanraden, gebaseerd op prijsklasse. Uiteraard is het zo dat de nieuwste versie ook het beste is, maar dit betekent niet per se dat ‘ie er qua prijs-kwaliteitsverhouding uitspringt. Tot slot duiken we in alle keuzes die je moet maken bij het aanschaffen van een Apple Watch, zoals kastgrootte, kleuren en horlogebandjes.

De beste: Apple Watch Series 6

Wil je de beste Apple Watch van het moment en speelt geld geen rol? Dan moet je voor de Series 6 gaan, het nieuwste model. Dit slimme horloge is van alle gemakken voorzien en kan bijvoorbeeld hartfilmpjes maken, het zuurstofgehalte in je bloed meten en hij heeft een always-on-display.

Dat is handig, want op die manier kun je bijvoorbeeld binnengekomen meldingen direct vanaf je pols lezen, zonder dat je de Apple Watch hoeft te activeren. Daarover gesproken, het Retina-scherm van de Series 6 kan een stuk feller dan die van vorige horloges. Op die manier kun je de smartwatch dus ook in de felle zon aflezen.

Verder is de nieuwste Apple Watch het snelste Apple-horloge dat je momenteel kunt kopen. Hij maakt namelijk gebruik van de S6-processor en die vertoont een hoop overeenkomsten met de A13-chip uit de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. De Series 6 heeft een accuduur van 18 uur en dat is ongeveer net zo lang als zijn voorganger.

Review en kopen

Wil je meer weten? Lees (of kijk) dan onze uitgebreide Apple Watch Series 6 review. Wil je de Apple Watch Series 6 kopen? Gebruik dan onze prijsvergelijker om te filteren tussen aanbiedingen.

Prijs-kwaliteitsverhouding: Apple Watch SE

Heb je ongeveer 300 euro over voor je nieuwe Apple-horloge? Dan kun je niet om de Apple Watch SE heen. Dit goedkopere alternatief werd gelijktijdig met de Apple Watch Series 6 aangekondigd en is in grote lijnen identiek aan zijn duurdere broer. Er zijn echter drie grote verschillen.

Ten eerste heeft de Apple Watch SE geen saturatiemeter om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Ook ontbreekt een ECG-functie om hartfilmpjes te maken. Tot slot heeft de SE geen always-on-display. Om meldingen te bekijken moet je het schermpje dus eerst aanzetten.

Indien je deze functies met gemak kunt missen doe je met de Apple Watch SE een hele verstandige aankoop. Het horloge is relatief betaalbaar, net zo snel als de duurdere Apple Watch Series 5 en deelt zelfs een hoop specificaties met de Series 6. Al met al blinkt de Apple Watch SE dus uit in prijs-kwaliteitsverhouding.

Review en kopen

Wie meer wil weten over het instaphorloge leest (of kijkt) onze Apple Watch SE review. Via onze prijsvergelijker kun je alle aanbiedingen vergelijken wanneer je de Apple Watch SE wil kopen.

Budget: refurbished Apple Watch Series 4

Wanneer je nog nooit een Apple Watch hebt gedragen en op een toegankelijke manier kennis wil maken, kun je het best een refurbished-exemplaaar aanschaffen. Deze horloges zijn eerder in gebruik geweest, maar technisch in nieuwstaat. Ook zijn ze natuurlijk grondig schoongemaakt. Spreekt dit concept je aan? Dan is een refurbished Apple Watch Series 4 mogelijk wat voor jou.

Dit horloge komt uit 2018 en was destijds flink aan de prijs, maar is inmiddels flink gezakt. Zodoende kun je een refurbished-exemplaar inmiddels voor een bedrag van tussen de 220 en 280 euro op de kop tikken, afhankelijk van de uiterlijke conditie.

In grote lijnen heeft de Apple Watch Series 4 hetzelfde design als de hierboven besproken modellen: hij introduceerde dit ontwerp namelijk. Ook heeft de Series 4 als eerste Apple-smartwatch een ECG aan boord om hartfilmpjes mee te maken. Al met al is het daarmee de meest vernieuwende Apple Watch van de afgelopen jaren en kun je er nog prima een tijd mee vooruit.

Review en kopen

Lees of kijk onze Apple Watch Series 4 review voor een uitgebreide bespreking van het horloge. Wil je een Apple Watch Series 4 kopen? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker.

Keuzes: Formaat, materiaal en band kiezen

Heeft de Apple Watch-vergelijking je geholpen bij het maken van een keuze? Top! Zodra je het model hebt toegevoegd aan je winkelwagentje staat de volgende keuze alweer klaar voor je. Alle hierboven genoemde horloges worden namelijk in twee formaten verkocht: 40 en 44 millimeter.

Met deze formaten wordt de kastgrootte bedoeld, oftewel hoe groot het horloge is. Heb je een polsomtrek van tussen de 130 en 200 millimeter? Dan zit een 40mm-Apple Watch als gegoten. Wanneer je een iets grotere polsomtrek van tussen de 140 en 220 millimeter hebt kun je beter voor een 44mm-exemplaar gaan. Tip: Ga voor aanschaf van je Apple Watch naar een winkel om beide formaten even uit te proberen.

Daarna is het tijd om de kastkleur te kiezen. Dit is dus de kleur die de behuizing van je horloge heeft. De keuze bestaat bij de meeste modellen uit zilver, goud en spacegrijs. Ga je voor de Series 6? Dan kun je ook voor blauw en rood gaan. In het buitenland heb je meer keuzes, ook bijvoorbeeld qua materiaalsoort: in Nederland kun je alleen Apple Watches van aluminium kiezen.

Tot slot moet je nog kiezen wat voor Apple Watch-bandje je wil, en in welke kleur. De keuze bestaat uit sportbandjes (die heel snel opdrogen), solobandjes (die uit één geheel bestaan en dus geen gesp hebben), leren bandjes, roestvrij stalen bandjes, geweven/gevlochten bandjes en onderlinge combinaties zoals een gevlochten solobandje. Bovendien kun je ook uit de speciale Nike-collectie kiezen.

Meer over de Apple Watch

Op iPhoned schrijven we regelmatig over de Apple Watch. Van geruchten over het nieuwe model, handige tips om meer uit je horloge te halen tot aan uitgebreide adviezen en reviews. Meld je aan voor de iPhoned-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen, of tik op een van onderstaande stukken om verder te lezen.