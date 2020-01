Sinds de iPhone 5S beschikken de smartphones en tablets van Apple over Touch ID, totdat Face ID werd geïntroduceerd. Doorgaans werkt de vingerafdrukscanner goed, maar wat nu als problemen optreden?

Touch ID problemen oplossen

Sinds de iPhone X is voorzien van gezichtsherkenning in de vorm van Face ID, wat betekent dat steeds meer mensen hun toestel ontgrendelen met een gezichtsscan. Er zijn echter nog steeds veel iPhone-gebruikers die hun toestel nog ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Touch ID is handig voor het veilig ontgrendelen van je toestel en het autoriseren van betalingen, al werkt de vingerafdrukscanner niet altijd vlekkeloos.

Heb jij last van een haperende of niet werkende vingerafdrukscanner op je iPhone, iPad of MacBook Pro? Dan zijn er een aantal stappen die je kunt doorlopen om die op te lossen. Met de tips hieronder zijn veelvoorkomende Touch ID problemen gemakkelijk te verhelpen.

1. Touch ID opnieuw instellen

De beste manier om Touch ID problemen op te lossen, is door je vingerafdruk opnieuw in te stellen. De kans is namelijk groot dat de scanner wel goed werkt, maar je vingerafdruk simpelweg niet goed genoeg geregistreerd heeft.

Dit doe je door eerst de ingestelde vingerafdrukken te verwijderen. Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad, kies voor ‘Touch ID en toegangscode’ en voer je toegangscode in. Hierna zie je welke vingerafdrukken je hebt ingesteld. Verwijder ze door ze van rechts naar links te vegen en op ‘Verwijder’ te tikken.

Heb je alle vingerafdrukken verwijderd, tik dan op ‘Voeg vingerafdruk toe’ om een nieuwe in te voeren. Doorloop vervolgens de stappen op het scherm. Zorg tijdens het scannen dat je de iPhone of iPad goed vasthoudt en ook de zijkanten van je vinger scant. Duw niet te hard op de homeknop, maar laat je vinger rustig rusten, zodat je de afbeelding op het scherm langzaam maar zeker opvult.

2. Touch ID in de App Store

Het kan zijn dat Touch ID alleen in de App Store niet goed functioneert. Dat is vervelend, omdat de vingerafdrukscanner juist handig is om aankopen en downloads te autoriseren.

Je verhelpt het probleem mogelijk door naar ‘Instellingen’ > ‘Touch ID’ en ‘Toegangscode’ te gaan en ‘iTunes en App Store’ uit te schakelen. Zet vervolgens je iOS-apparaat uit en start het opnieuw op. Zet hierna ‘iTunes en App Store’ weer aan.

3. Koude vingers inscannen

Touch ID heeft met koud weer de neiging om minder goed te werken. Nu is dit probleem niet volledig te verhelpen, maar je kunt proberen om met een koude vinger een nieuwe afdruk in te stellen. Die dien je dan logischerwijs wel te gebruiken.

Soms kan Touch ID niet werken omdat je vingers zweterig zijn. Het spreekt voor zich dat je ze dan het beste even kunt wassen en afdrogen. Dit probleem geldt vooral voor de eerste generatie Touch ID-sensoren. Sinds de iPhone 6S is de sensor vernieuwd en naast sneller, ook een stuk stabieler geworden. Als je een iPhone 7 nat hebt gemaakt, reageert de scanner mogelijk ook minder goed omdat er water op ligt.

4. Zit er een case of screenprotector in de weg?

Om je vingerafdruk goed te registreren, is het belangrijk dat je zowel de homeknop als de ring eromheen goed vrij houdt. Bij de meeste cases is dat geen probleem, maar sommige hoesjes bedekken ook de randen van de knop. Hetzelfde geldt voor een screenprotector. Als je deze niet helemaal goed opgeplakt hebt, kan het zijn dat dit plaatje jouw vingerafdruk onleesbaar maakt.

Werkt de vingerafdrukscanner helemaal niet meer, dan is het een optie om je iPhone te resetten en opnieuw in te stellen. Biedt dat ook geen oplossing, dan is je probleem wellicht hardwarematig. We raden dan aan om een Apple Store te bezoeken, zodat een Apple-medewerker je toestel kan onderzoeken.