iPhone homeknop kapot? Zo blijf je je iPhone gebruiken

Heb je nog een ouder iPhone-model met een homeknop en is deze kapot? Als je iPhone homeknop het niet meer doet, is dat behoorlijk lastig. Je kunt ‘m laten repareren, maar ook zonder de homeknop kun je je iPhone toch blijven gebruiken. Zo werkt het.

iPhone homeknop kapot: volg deze stappen

Het kan goed dat je anno 2021 een iPhone SE 2020 of een ouder (refurbished) toestel met homeknop gebruikt. Maar wat doe je als de homeknop kapot is? Je kunt het toestel natuurlijk altijd laten repareren, maar ook zonder homeknop kun je je iPhone blijven gebruiken. Volg daarvoor de volgende stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Aanraken’ en kies ‘Assistive Touch’; Zet de schakelaar achter ‘Assistive Touch’ aan.

Er verschijnt nu een donkergrijs vierkantje op je scherm. Als je hierop drukt krijg je meerdere opties. Door op ‘Thuis’ te tikken ga je naar je homescreen. Heb je nog een oudere iOS-versie, dan kun je Assistive Touch mogelijk vinden door naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Assistive Touch te gaan om de functie in te schakelen.

Vanuit dit snelmenu kun je de belangrijkste functies van je iPhone blijven gebruiken. De snelkoppeling blijft altijd op je scherm in beeld, en deze verschuif je makkelijk met je vinger als je bij een app moet die er nét onder valt. Het is niet ideaal, maar je kunt op deze wijze in ieder geval je iPhone blijven gebruiken als de homeknop kapot is.

