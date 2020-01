Wat ga je komende maand op Netflix kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in januari 2020 nieuw op Netflix.



Nieuw op Netflix: januari 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films.

1. Sex Education (seizoen 2)

Sex Education was een leuke verrassing begin 2019 door het originele onderwerp, de leuke personages, de humor en niet in de laatste plaats een fantastische rol van Gillian Anderson. Iedereen is terug voor het tweede seizoen, vol nieuwe, ongemakkelijke tienerproblemen en ouders die niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan.

Vanaf 17 januari te zien op Netflix

2. Dracula

De makers van het uitstekende Sherlock zijn terug met een nieuwe miniserie. In drie afleveringen vertellen Steven Moffat en Mark Gatiss op hun eigen manier het verhaal van Dracula. Claes Bang speelt de hoofdrol. Als we de eerste beelden mogen geloven, wordt dit een bijzonder spannend horrorverhaal.

Vanaf 4 januari te zien op Netflix

3. Ares

Er zijn al eerder Nederlandse series op Netflix verschenen, zoals Undercover. Maar op 17 januari verschijnt de eerste echte volledig in Nederland geproduceerde Netflix Original: Ares. In de serie worden twee vrienden uitgenodigd voor een geheim studentengenootschap in Amsterdam. Daar blijkt als snel dat leven binnen de elite een prijs kost. Is het die prijs waard?

Vanaf 17 januari te zien op Netflix

4. Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 3)

Het eind van het tweede seizoen liet Sabrina al weten wat ze gaat doen: haar vriendje Nick redden uit de hel. Dat betekent letterlijk dat de vrienden naar de onderwereld gaan voor een nieuw avontuur. Dat zal niet meevallen, nu we weten dat Lucifer haar vader is en we achter de ware aard van Mrs. Wardwell zijn gekomen. Het wordt een helse klus.

Vanaf 24 januari te zien op Netflix

5. The Circle

Op sociale media kun je zijn wie je wil. Dat idee wordt gebruikt voor het realityprogramma The Circle. Zie het als een combinatie van Big Brother, Catfish en Black Mirror. Alle kandidaten zitten in in hetzelfde gebouw, maar zien elkaar niet. Ze communiceren enkel via hun profielen op het sociale netwerk The Circle. Verwacht leugens, drama en spannende twists.

Vanaf 1 januari te zien op Netflix

Meer kijktips

