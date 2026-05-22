Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat!

Maurice Snijders
22 mei 2026, 8:28
Dit weekend is er kans op lichtende nachtwolken in Nederland – we laten zien hoe je dit bijzondere natuurverschijnsel met je iPhone vastlegt.

Zo fotografeer je lichtende nachtwolken met je iPhone

Waarschijnlijk kun je in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 mei lichtende nachtwolken zien en dat kan er best spectaculair uitzien! Lichtende nachtwolken (ook wel noctilucent clouds) verschijnen hoog in de atmosfeer en lijken ’s nachts bijna zilverblauw op te lichten. Timing is daarbij erg belangrijk!

Lichtende nachtwolken zijn zó dun dat je ze overdag nooit ziet. Het zonlicht is dan te fel. Pas wanneer de zon net onder de horizon staat en de wolken hoog in de atmosfeer nog wel worden verlicht, verschijnen ze als zilverblauwe strepen aan de noordelijke horizon. Dat moment duurt overigens niet lang. Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang verdwijnen ze weer. Zo’n anderhalf uur voor zonsopkomst worden ze vaak opnieuw zichtbaar.

Kies een goede locatie

Lichtende nachtwolken zien eruit als dunne, zilverachtige golfjes of strepen die langzaam bewegen. Ze hangen veel hoger dan normale wolken — op ongeveer 80 tot 85 kilometer hoogte. Om ze goed te kunnen zien en fotograferen, is het belangrijk dat je op een plek bent waar zo min mogelijk lichtvervuiling is, net als wanneer je het noorderlicht wilt fotograferen.

De donkerste plekken van Nederland vind je vooral in de noordelijke provincies en op de Waddeneilanden. Zonder lichtvervuiling kun je hier op heldere nachten zelfs de Melkweg met het blote oog zien. De allerbeste plek is Schiermonnikoog. Ga je op zoek naar een goede plek? Kijk dan ook eens op de Light Pollution Map.

Nachtmodus

Vrijwel alle moderne iPhones schakelen automatisch over naar Nachtmodus zodra het donker genoeg is. Je ziet dan bovenin het scherm een klein maan-icoontje verschijnen. Druk daar lang op om de belichtingstijd te verlengen. Voor lichtende nachtwolken werkt een langere belichting namelijk vaak beter.

Hoe langer je belichting, hoe meer detail je ziet in de wolkenstructuren. Schakel Live Photos ook tijdelijk uit. Bij langere nachtopnames kan die modus soms juist voor minder scherpe resultaten zorgen. Je vindt de knop rechtsboven in de Camera-app.

Niet bewegen

Een iPhone die niet beweegt tijdens het fotograferen maakt enorm veel verschil bij nachtfotografie. Zelfs de kleinste beweging zorgt al snel voor wazige foto’s. Heb je een statief? Gebruik dat dan absoluut. Heb je dat niet, zet je iPhone dan bijvoorbeeld tegen een muur, hek of tas aan. Gebruik vervolgens ook de timer van 3 seconden. Zo voorkom je trillingen op het moment dat je op de ontspanknop drukt.

Niet alleen de lucht

De mooiste foto’s ontstaan meestal niet wanneer je alleen maar wolken fotografeert. Voeg daarom juist iets toe op de voorgrond. Denk bijvoorbeeld aan bomen, een vuurtoren, gebouwen of een kerktoren. Je foto krijgt dan veel meer sfeer en ook diepte. Zeker bij lichtende nachtwolken werkt dat verrassend goed.

Bewerk de foto

Een klein beetje nabewerking doet wonderen, ook bij nachtfoto’s. In de Foto’s-app kun je bijvoorbeeld het contrast iets verhogen, de schaduwen donkerder maken en de koele tinten iets versterken. Overdrijf het alleen niet. Lichtende nachtwolken zijn van zichzelf al behoorlijk spectaculair.

