Kijktips december 2019: Hala, Disney, Hobs & Shaw en meer

Met al die streamingdiensten raak je het overzicht zo kwijt. iPhoned plukt de pareltjes eruit die je echt niet mag missen. Dit zijn onze kijktips van december 2019.

iPhoned-kijktips december 2019

Met streamingdiensten en andere manieren om films te huren en kopen, is het lastig om te weten wat je echt niet mag missen. iPhoned schiet te hulp. Naast onze maandelijkse Netflix-tips bieden we je ook een maandelijkse kijkgids met tips van andere diensten die je echt niet mag missen.

Apple TV Plus-update

De afgelopen maand is er nieuw spul toegevoegd op Apple TV Plus. Zo kun je nu naar Oprah’s Book Club kijken, waarin Oprah schrijvers interviewt met een publiek. Met in de eerste aflevering niemand minder dan Ta-Nehisi Coates.

Houd je van griezelen? Dan kun je met Servant aan de slag van M. Night Shyamalan, over een relatie op spanning en een vreemde kracht in het huis. Daarnaast is Truth Be Told een nieuwe dramaserie over een podcastmaker (Octavia Spencer), die spijt heeft van haar true crime show en de gevolgen daarvan.

Een mooie film die we extra willen uitlichten is Hala, over een 17-jarig meisje dat worstelt met haar traditionele islamitische opvoeding en het leven in de stad als tiener.

Disney Plus-update

Op Disney Plus zijn de afgelopen maand niet veel nieuwe dingen verschenen, afgezien van nieuwe afleveringen van bestaande series. Denk aan The Mandalorian. Wel kun je nu naar Disney’s Imagineers kijken voor een blik achter de schermen bij de beroemde parken. Van de start met Walt Disney, naar de tijd na zijn overlijden en verder.

Nu te huur/te koop: Hobbs & Shaw

In de Apple TV-app vind je ook films om te huren of te kopen. Zo zie je daar nu Hobbs & Shaw. Deze film is een spin-off van de Fast & Furious-reeks, dus dan weet je wel ongeveer wat je kunt verwachten: auto’s, spieren, helikopters en een hele hoop actie. Deze keer met The Rock en Jason Statham die de wereld moeten redden van een levensgevaarlijk virus. Ideaal voor een avondje popcornvermaak.

Van de tv: Kopspijkers, geen seks en bakken

Ook bij de NPO worden er interessante dingen uitgezonden. Wist je bijvoorbeeld dat het programma Kopspijkers eenmalig terug was bij De Wereld Draait Door? Ook is de documentaire Mijn Seks is Stuk van Lize Korpershoek meer dan de moeite waard. Die kun je overigens ook gewoon via YouTube kijken. En Heel Holland Bakt is weer gestart in Nederland. Dus klaar? Bakken maar!

Documentaires op Videoland

Videoland heeft een aantal interessante nieuwe documentaires, die zeer relevant zijn voor de moderne smartphonegebruiker. In Ik Ben Influencers worden drie Nederlandse influencers gevolgd, over hun leven, plezier en onzekerheden. Daarnaast is in aflevering 3 van de documentaireserie Dit Is Nederland te zien wat voor verschrikkelijke dingen scholieren met elkaar delen in appgroepen.

Mag je niet missen: The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Nog een extra tip is het derde seizoen (en de vorige twee seizoenen als je die nog niet hebt gezien) van The Marvelous Mrs. Maisel. Deze show gaat over jonge moeder Midge, die een carrière als stand-up komiek begint.

De serie is gemaakt door Amy Sherman-Palladino, bekend van Gilmore Girls. Net als die serie, kun je in Mrs. Maisel fantastische personages en razendsnelle dialogen verwachten. Deze keer met heel wat meer budget. De sets en outfits zijn namelijk elke aflevering weer om steil van achterover te vallen.

Netflix-tips

Check ook onze Netflix-tips voor december 2019 met onder andere The Witcher en Marriage Story.