Iedereen met een iPhone loopt wel eens tegen irritaties aan. Geen nood, wij lossen de meestvoorkomende iPhone-problemen voor je op!

Dit zijn de 7 meestvoorkomende iPhone-problemen (en hoe je ze oplost)

De iPhone is een prima smartphone, maar Apple’s smartphone heeft ook zijn eigen nukken. Veel iPhone-bezitters krijgen vroeg of laat te maken met problemen zoals een snel leeglopende batterij, haperende internetverbindingen of simpelweg een trage iPhone.

Gelukkig zijn de meeste van dit soort frustraties eenvoudig te verhelpen. In dit artikel zetten we de grootste iPhone-problemen bij elkaar en geven we je de bijbehorende oplossingen om snel en zorgeloos weer verder te kunnen.

1. iPhone-batterij perikelen

Problemen:

Snel leeglopen van de batterij;

iPhone schakelt zich opeens uit;

Batterijpercentage verspringt.

Oplossing:

Probeer eerst om je iPhone te herstarten. Controleer de kabel en de lader of daar geen problemen mee zijn. Check ook de batterijstatus van je iPhone via ‘Instellingen > Batterij > Batterijconditie‘. Laat indien nodig de batterij vervangen wanneer de conditie onder de 80 procent is gezakt.

Wanneer het percentage van de batterij nog steeds niet klopt moet je de batterij kalibreren. Dat doe je op de volgende manier:

Sluit je iPhone aan op het stopcontact;

Druk op de volume-omhoogknop en laat deze weer los;

Druk snel daarna op de volume-omlaagknop en laat deze weer los;

Houd vervolgens de aan/uit-knop (zijknop) ingedrukt en laat deze pas los wanneer het Apple-logo verschijnt;

Laad de batterij op tot 100 procent en laat je de iPhone daarna nog een uur aan de lader hangen.

2. Meestvoorkomende problemen met wifi of bluetooth van je iPhone

Problemen:

iPhone maakt geen verbinding met wifi of verliest steeds de connectie;

Bluetooth-koppelingen lukken niet of verbreekt onverwacht.

Oplossing:

Ga wat dichter bij je wifi-router zitten. Bij bluetooth-apparatuur moet je het bluetooth-apparaat wat dichter bij je iPhone houden. Lukt dit niet? Dan moet je de iPhone opnieuw met wifi of bluetooth verbinden of je iPhone opnieuw starten.

Werkt het nog steeds niet? Dan kun je de netwerkinstellingen nog opnieuw instellen. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Zet over of stel iPhone opnieuw in > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen’.

Problemen:

Na installeren van de iOS update is de iPhone trager geworden;

iPhone wordt heel warm na het installeren.

Oplossing:

De iPhone werkt tijdens (maar ook na) het updaten veel bestanden bij en dat kan even duren. Dit probleem lost zich na verloop van tijd vanzelf op. Herstarten van de iPhone kan wat soelaas bieden.

Heb je nog een oude iPhone? Dan kan het ook verstandig zijn om te upgraden naar een nieuw toestel.

4. iPhone-opslag is vol of heeft te weinig opslagruimte

Problemen:

Opslag op iPhone of iCloud is vol;

iPhone kan geen bestanden opslaan.

Oplossing:

Verwijder alle onnodige apps en bestanden. Koop meer opslagruimte voor iCloud (‘Instellingen’ > tik op je naam > ‘iCloud’ > Abonnement beheren’). Gebruik eventueel (andere) externe opslag.

5. Camera werkt niet goed (in een app)

Problemen:

Camera-app start traag of scherm blijft zwart;

Instellingen van de camera werken niet.

Oplossing:

Sluit de Camera-app geforceerd (veeg van onderaan het scherm tot halverwege en veeg de app uit het scherm). Je kunt ook proberen om de iPhone te herstarten.

Wanneer de camera in sommige apps niet werkt moet je checken of ze toegang tot de Camera-app hebben. Dat doe je via ‘Instellingen > Apps > [Naam van de app]’. Zet vervolgens het schuifknopje aan bij ‘Camera’.

6. Face ID of Touch ID werkt niet goed

Problemen:

Face ID werkt niet of niet altijd;

Touch ID reageert niet.

Oplossing:

Zorg ervoor dat je scherm (of knop) goed schoon is. Face ID heeft soms problemen met fel zonlicht. Blijf je problemen houden? Probeer dan om Face ID (of Touch ID) opnieuw in te stellen (‘Instellingen > Face ID en toegangscode’ of ‘Instellingen > Touch ID en toegangscode’). Soms kan een iOS-update ook vreemde problemen oplossen.

7. Problemen met bellen en ontvangst

Problemen:

iPhone heeft geen mobiele service, geen internet of slechte signaalsterkte;

Verbinding wordt constant verbroken.

Oplossing:

Controleer via de website AlleStoringen of je mobiele provider geen problemen heeft. Daarnaast hebben sommige locaties nou eenmaal een slecht bereik. Herstart je iPhone om opnieuw verbinding te maken met het netwerk. Controleer ook of je databundel niet op is.

