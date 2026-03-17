Pas op: deze irritante iPhone-functie zorgt voor véél te donker scherm

Kun je het scherm van je iPhone niet goed aflezen? Schakel deze vervelende iPhone-functie dan snel uit, want die zorgt voor een veel te donker scherm!

Is het scherm van jouw iPhone slecht afleesbaar bij fel (zon)licht? In dat geval is de kans groot dat dit door de instellingen van je iPhone komt. Er zijn verschillende manieren om de weergave van het display aan te passen. Zo bepaal je zelf de grootte van de tekst en de transparantie van kaders in iOS 26. Toch zijn niet alle instellingen handig, want één iPhone-functie zorgt juist voor een te donker scherm.

‘Verminder witpunt’ zorgt ervoor dat heldere kleuren op je iPhone minder intens worden weergegeven. Met deze functie is het scherm van je iPhone in een donkere omgeving niet te fel, maar dat heeft overdag juist grote nadelen. De functie zorgt ervoor dat het scherm van je iPhone niet meer ingesteld kan worden op de maximale helderheid. Heb jij moeite met het zien van je iPhone-scherm? Schakel dan de volgende instelling uit!

Verminder witpunt uitschakelen

Apple heeft het display van de iPhone de afgelopen jaren steeds feller gemaakt. De nieuwste iPhones hebben een hoge piekhelderheid, waarmee het scherm vrijwel altijd goed afleesbaar is. Blijft het scherm van jouw iPhone te donker, zelfs als je de helderheid op maximaal instelt? Het is dan verstandig om te controleren of ‘Verminder witpunt’ is uitgeschakeld, want die functie zorgt voor een te donker scherm. Zo vind je de instelling:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’; Schakel ‘Verminder witpunt’ uit.

Staat ‘Verminder witpunt’ ingeschakeld op je iPhone? Dan heb je de oorzaak voor het donkere scherm gevonden, want deze functie vermindert de intensiteit van alle kleuren op je iPhone. Als je op de accu van je iPhone wilt besparen kun je er ook voor kiezen om het witpunt slechts minimaal te verminderen. Kies onder ‘Verminder witpunt’ voor 25 procent, zodat je iPhone-scherm niet meer te fel wordt. Het is niet mogelijk om voor een lager percentage te kiezen bij deze instellingen.

Meer iPhone-tips

‘Verminder witpunt’ heeft zowel een voor- als nadeel op je iPhone. De functie zorgt ervoor dat je iPhone minder stroom verbruikt, waardoor de accu van het toestel langer meegaat. Dat heeft helaas ook een nadeel, want het scherm van je iPhone blijft met deze functie vaak (te) donker. Vooral bij fel omgevingslicht vormt dit een probleem, omdat je het scherm je iPhone dan niet meer goed kunt aflezen.

Is dat bij jou het geval? Controleer de instellingen van je iPhone dan en zet de functie uit, zodat het scherm niet meer te donker blijft. Zet daarnaast de schermhelderheid omhoog via het Bedieningspaneel van je iPhone, om het scherm goed te kunnen zien.