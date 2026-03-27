Zomertijd 2026 komt eraan – dit moet je even checken op je iPhone

Maurice Snijders
27 maart 2026, 12:28
De winter is definitief ten einde want op zondag 29 maart om 2 uur ’s nachts gaat de zomertijd 2026 in! Hier moet je op letten op je iPhone.

Twee keer per jaar de klok verzetten blijft een discussiepunt, maar voorlopig gebeurt het nog steeds. De huidige wintertijd begon eind oktober 2025, toen de klok een uur werd teruggezet. Nu is het weer tijd voor langere, lichtere avonden.

Op zondag 29 maart 2026 gaat de klok dus een uur vooruit en begint de zomertijd 2026. Je iPhone regelt dit normaal gesproken automatisch, maar het is slim om een paar dingen te controleren om problemen te voorkomen.

Automatische instellingen

Automatisch overschakelen naar de zomertijd 2026 werkt natuurlijk alleen als op je iPhone de juiste optie staat ingeschakeld. Niet verkeerd om dat even te controleren. Maar voor je ook maar ergens aan begint, is het een goed idee om ervoor te zorgen dat je de laatste iOS-versie hebt geïnstalleerd. Daarna check je de volgende optie:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Datum en tijd’;

  3. Activeer de optie ‘Stel automatisch in’.

Mocht hier de tijdzone niet kloppen, dan kun je die ook gelijk aanpassen. Dat doe je zo:

  • Open de app Instellingen;
  • Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en dan op ‘Locatievoorzieningen’;
  • Scrol naar beneden en tik op ‘Systeemvoorzieningen’;
  • Activeer ‘Tijdzone instellen’.
Check ook je wekker

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat de zomertijd wel automatisch goed werd ingesteld, maar dat de wekker vervolgens niet goed werkte. Die bleef in de nieuwe tijd dan toch nog op de oude tijd afgaan. Goed idee dus om dit ook even te checken nu de zomertijd 2026 ingaat. Open hiervoor de app Klok en tik onderaan op ‘Wekkers’. Check de tijd en of die nog op het gewenste moment staat.

In het ergste geval

Je zult het niet nodig hebben, maar in het ergste geval kun je de zomertijd 2026 ook handmatig instellen. Dat hoeft eigenlijk alleen maar wanneer je nog een verouderde iOS-versie hebt. Of als je land, regio of overheid ineens de tijdzone of het gebruik van winter- en zomertijd wijzigt. Het werkt in elk geval zo:

  • Open de app Instellingen;
  • Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Datum en tijd’;
  • Schakel ‘Stel automatisch in’ uit;
  • Pas de tijdzone en/of de datum aan.
Zo lang duurt de zomertijd 2026

De zomertijd 2026 duurt tot en met zaterdag 24 oktober. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de klok weer een uur terug en begint de wintertijd opnieuw.

Deze iPhone-functie kun je beter uitschakelen (voor je eigen veiligheid)

Deze iPhone-functie kun je beter uitschakelen (voor je eigen veiligheid)

Gisteren 18:59

Spotify voegt een verborgen feature toe aan álle nummers: zo vind je die

Spotify voegt een verborgen feature toe aan álle nummers: zo vind je die

Gisteren 14:04

Deze irritante Apple Watch-functie kun je beter direct uitschakelen (om deze reden) 

Deze irritante Apple Watch-functie kun je beter direct uitschakelen (om deze reden) 

23 maart 2026

Deze handige Google Maps-functie bespaart je dagelijks 20 minuten

Deze handige Google Maps-functie bespaart je dagelijks 20 minuten

23 maart 2026

