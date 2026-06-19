Het WK 2026 is begonnen en Oranje staat voor een flinke uitdaging. De hoogste tijd om ook je iPhone in de Oranje-modus te zetten en je steun te laten zien!

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Support Oranje met je iPhone: zo kom je helemaal in de WK-sfeer

Het WK 2026 is begonnen en dat betekent maar één ding: heel Nederland kleurt oranje. Wij laten zien hoe je met een paar simpele trucjes ook je iPhone helemaal klaarmaakt om Oranje te supporten!

1. Achtergrond aanpassen

Het begint natuurlijk met een goede achtergrond. Er zijn verschillende leuke achtergronden online te vinden, maar je kunt ook je eigen oranje achtergrond maken met de wallpapers die standaard op je iPhone te vinden zijn.

In bovenstaand artikel lees je hoe je precies een achtergrond kunt aanpassen. Wanneer je dan in het overzicht zit waar je een achtergrond moet instellen heb je verschillende opties. Kies bijvoorbeeld voor ‘Emoji’ en selecteer een aantal passende (oranje) emoji’s.

Ook kun je de kleuren van de nieuwste ‘Pride’-wallpaper aanpassen. Kies daarvoor de eerste wallpaper onder het kopje ‘Pride’ en veeg vervolgens van rechts naar links door de kleuren tot je zelf een kleur kunt selecteren. Kies vervolgens voor een oranje tint.

2. Live wedstrijdstanden op je iPhone zetten

Je kunt ook een Widget toevoegen waarin de stand live op je scherm verschijnt. Het is dan mogelijk om overal en altijd de voortgang van een wedstrijd in de gaten te houden. Dat doe je door een widget van de ‘Sport’-app op je thuisscherm te plaatsen. Daarvoor met je wel eerst even het WK 2026 toevoegen aan je favorieten in de app.

Open de ‘Sport’-app en tik rechtsboven op de knop ‘Zoek’ of ‘Beginscherm’, afhankelijk van welke pagina je open hebt staan. Tik op ‘Wijzig’ en tik op het sterretje bij ‘FIFA WK 2026’ en ‘Nederland’. Tik op het vinkje om je gemaakte instellingen te bevestigen.

Vervolgens moet je de widget nog toevoegen aan je hoofdscherm. Houd je vinger op een lege plek op het scherm tot de icoontjes beginnen te wiebelen. Tik op de knop linksboven en kies voor ‘Voeg widget toe’. Tik op de app ‘Sport’ en kies een van de widgets onder het kopje ‘Mijn teams’. Tik aansluitend op ‘Voeg widget toe’.

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3. Geef je app-icoontjes een kleurtje

Sinds iOS 26 kun je ook de apps een kleurtje geven. Daarmee kun je dus je hele iPhone oranje maken.

Zo pas je de kleuren aan van de apps-icoontjes op je iPhone Houd je vinger eventjes op een lege plek in het beginscherm; Wacht even tot de apps beginnen te wiebelen; Tik vervolgens linksboven op de knop en kies voor ‘Pas aan’; Kies onderaan voor ‘Getint’ en selecteer een oranje kleur.

4. Apple Watch-wijzerplaat voor het WK 2026 voetbal

Heb je een Apple Watch? Dan kun je daarop een Nederlandse vlag als achtergrond instellen. Dat doe je op de volgende manier:

Open de Watch-app op je iPhone;

Kies onderaan voor ‘Wijzerplaten’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Bekijk alle wijzerplaten’;

Zoek in de lijst naar het kopje ‘Strepen’;

Selecteer de gewenste stijl, voor de Nederlandse (of Belgische) vlag kun je hebt beste de optie met drie strepen nemen;

Pas bij ‘Streep 0, Streep 1, Streep 2’ de kleuren aan. Voor de Nederlandse vlag kies je voor de kleuren rood, wit en blauw;

Bij Positie kun je nog de rotatie van de vlag aanpassen;

Tik bovenaan op ‘Voeg toe aan Watch’.

Extra tip: maak je iPhone écht helemaal oranje

Wil je helemaal los gaan? Dan kun je zelfs een oranje iPhone kopen. Dus ben je al op zoek naar een nieuw toestel? Dan is een oranje iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max een interessante optie. Hieronder vind je de beste prijzen.