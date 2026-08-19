Smart-tv steeds trager? Deze simpele truc lost verrassend veel op

Is je smart-tv de laatste tijd een stuk trager? Voordat je een nieuwe televisie koopt, is er een simpele oplossing die verrassend vaak helpt.

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Smart-tv steeds trager

Er is best een logische reden dat je smart-tv steeds trager wordt. De meeste smart-tv’s gaan met de afstandsbediening namelijk alleen maar in stand-by en niet echt uit. De televisie lijkt wel uitgeschakeld, maar achter de schermen blijft de software gedeeltelijk actief. Daardoor kan je tv soms dagen of zelfs weken blijven draaien zonder een volledige herstart.

Dat is vergelijkbaar met je iPhone of Mac die je eindeloos in de sluimerstand laat staan en niet een keer opnieuw opstart. Tijdelijke bestanden en processen kunnen zich opstapelen, waardoor alles uiteindelijk minder soepel reageert. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je smart-tv trager wordt.

Dit kun je doen

De oplossing voor zo’n tragere smart-tv is gelukkig eenvoudig. Bij sommige televisies (zoals veel smart-tv’s van Samsung) kun je de aan/uit-knop op de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt houden. De tv start dan volledig opnieuw op. Werkt dat niet? Zet de televisie uit en haal de stekker kort uit het stopcontact. Wacht ongeveer een minuut en sluit hem daarna weer aan. Vervolgens start de smart-tv volledig opnieuw op.

Let wel op: de precieze manier verschilt per merk en model. Wil je zeker weten hoe het in jouw geval werkt, raadpleeg dan eerst de handleiding van jouw smart-tv.

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Opschonen

Is je smart-tv daarna nog steeds trager dan voorheen? Kijk dan eens goed welke apps je daadwerkelijk gebruikt. Verwijder apps die je al maanden niet hebt geopend. Dat maakt niet altijd een enorm verschil, maar het kan wel helpen om je smart-tv overzichtelijk en soepel te houden.

Controleer tot slot of er software-updates beschikbaar zijn. Fabrikanten brengen regelmatig updates uit die niet alleen nieuwe functies toevoegen, maar ook problemen en prestatieproblemen kunnen oplossen.

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