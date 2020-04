Ga jij een iPhone 11, iPhone 11 Pro (Max) of iPhone SE 2020 in huis halen? Bereken dan vooraf de iPhone-inruilwaarde bij Apple en bespaar geld op je aankoop.



iPhone inruilen of recyclen bij Apple

Vaak blijft je oude iPhone in de kast liggen als je een nieuwe hebt gekocht. Dat is zonde, want dit toestel is nog steeds geld waard. Apple maakt het zelfs heel makkelijk om een oud toestel in te ruilen, zodat je korting krijgt op een nieuwe iPhone. Dat is mooi meegenomen, aangezien nieuwe iPhones altijd best wat geld kosten.

Bereken de iPhone inruilwaarde en krijg korting

Je kunt je oude iPhone inruilen op Apples website, waar je toestel al snel honderden euro’s waard is. Je hebt hierbij de keuze om je toestel online in te dienen en daarna op te sturen, of ‘m naar een Apple Store te brengen. Hier wordt je oude toestel op locatie getaxeerd.

Apple heeft een speciale inruilactie voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max en iPhone SE 2020, waardoor je deze toestellen voor een mooie prijs kunt aanschaffen. Apple neemt de iPhone 6S tot en met de iPhone XS Max aan. De waarde van de toestellen verschilt natuurlijk enorm: houd hier dus rekening mee.

In sommige gevallen kan het slimmer zijn om je oude telefoon zelf te verkopen, in plaats van deze bij Apple in te ruilen. Hieronder zie je de exacte prijzen na het inleveren van je oude iPhone bij Apple. Let op: de onderstaande prijzen gelden voor modellen met de maximale opslagkwaliteit die bovendien in uitstekende conditie zijn.

Als je online inruilt, krijg je na goedkeuring een cadeaubon via de mail opgestuurd. Zo kan je oude iPhone inruilen meteen bijdragen aan je nieuwe iPhone. Je kunt de korting natuurlijk ook gebruiken voor andere producten, zoals een iPad.

Ook Rebuy, Forza en Partly zijn aanbieders die jouw oude iPhone kunnen inkopen. Het loont de moeite de inruilprijzen van deze aanbieders met elkaar te vergelijken, want ze verschillen nogal.

Wat krijg ik voor mijn iPhone terug?

Maar hoeveel krijg je nou eigenlijk terug voor je oude iPhone? Op de website van Apple kan je het IMEI-nummer van je toestel invullen. Dit kan ook een Android-smartphone zijn. De website stelt vervolgens vast om wat voor toestel en model het gaat.

Hierna kan je zaken als kleur, intern geheugen en eventuele beschadigingen invullen. Nadat je dat hebt aangegeven, krijg je een online waardebepaling van je iPhone. Deze is afhankelijk van het model en de hoeveelheid intern geheugen. Het heeft geen zin om gebreken niet te vermelden, want je toestel wordt getest op werking.

De iPhone-inruilwaarde stijgt aanmerkelijk als je oude iPhone meer intern geheugen heeft. Ook als het toestel geen schade bevat komt dit de prijs natuurlijk ten goede. Vul dus altijd even zelf de online check in via deze link, zodat je weet wat je kunt verwachten als je het toestel inlevert.

Let wel op: Als je toestel ernstige schade heeft, bijvoorbeeld waterschade of accuschade, dan krijg je geen geld terug. Apple geeft alleen een waardebon of korting als je oude iPhone werkt.

Een oude iPhone recyclen

Ook kun je een oud toestel opgeven voor Apples recycleprogramma. Apple gaat na wat je smartphone of apparaat waard is. Vervolgens krijg je een waardebon toegestuurd en wordt het apparaat gerecycled. Je kan je oude iPhone ook inleveren in elke Apple Store in Nederland, waarna je direct een waardebon overhandigd krijgt. Dit kan bijvoorbeeld als je oude iPhone ernstig beschadigd is en je hem niet meer kunt inruilen.

→ Lees ook onze andere tips over het verkopen of inruilen van je iPhone.

