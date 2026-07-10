Je Instagram-foto’s kunnen nu standaard gebruikt worden voor het maken van AI-plaatjes. Gelukkig kun je daar een stokje voor steken.

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Instagram gaat jouw foto’s standaard voor AI gebruiken: zo voorkom je dat

Heb je een Instagram-account en ben je 18 jaar of ouder? Dan kan Meta jouw foto’s nu door een nieuwe AI-functie laten gebruiken. Hiermee kunnen jouw plaatjes ingezet worden om nieuwe AI-foto’s te maken. Gelukkig kun je dit met een paar tikken uitzetten.

Wat gaat Instagram met je foto’s doen?

Meta heeft een nieuw AI-model uitgebracht met de naam Muse Image. Daarmee kunnen mensen afbeeldingen maken met kunstmatige intelligentie. Bij openbare accounts van volwassenen staat deze optie standaard aan.

De dienst kan daarmee je openbare foto’s verwerken in een nieuwe AI-afbeelding. Ook andere gebruikers kunnen dit met jouw foto’s doen, en je krijgt daar geen melding van. Accounts van minderjarigen en privé-accounts doen volgens Meta niet automatisch mee.

Instagram-foto’s voor AI uitzetten

Wil je niet dat anderen jouw Instagram-content via deze AI-functies gebruiken? Volg dan deze stappen op je iPhone.

Instagram-foto’s voor het gebruik door AI uitzetten Open de ‘Instagram’-app op je telefoon; Tik rechtsonder op je profielfoto; Tik rechtsboven op de drie streepjes; Je komt nu bij ‘Instellingen en activiteit’; Scrol naar beneden en tik op ‘Delen en opnieuw gebruiken’; Zoek de instelling ‘Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta’. Op dit moment is dit kopje nog in het Engels, maar waarschijnlijk zal Instagram het binnenkort naar het Nederlands omzetten; Zet alle schakelaars die je daar ziet uit. Afhankelijk van jouw versie van Instagram zijn er aparte knoppen voor berichten, Reels en audio.

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Zet de instelling liever zo snel mogelijk uit

Afbeeldingen die eerder met je foto’s zijn gemaakt voordat je deze instelling hebt aangepast verdwijnen niet. Controleer de instelling daarom zo snel mogelijk als je een openbaar account hebt en liever zelf wilt bepalen wat er met je foto’s gebeurt.

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