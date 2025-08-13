Instagram Map deelt jouw locatie straks met alle volgers: zo voorkom je dat

Instagram werkt aan een nieuwe functie, waardoor jouw locatie binnenkort gedeeld wordt met al je volgers. Zo voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instagram gaat locatie delen

Er komt weer een update voor Instagram aan! Meta heeft een reeks nieuwe functies voor Instagram aangekondigd. Het wordt binnenkort mogelijk om berichten te herplaatsen, zodat je posts en reels van anderen op jouw account kan delen. Het herplaatsen van berichten werkt vrijwel hetzelfde als op Facebook. De belangrijkste verandering die Meta heeft aangekondigd is de Instagram Map, waarop jouw locatie met alle volgers wordt gedeeld.

Instagram wordt binnenkort uitgebreid met een speciale kaart. Deze kaart verschijnt boven je privé- en groepsgesprekken en toont de precieze locatie van je volgers. Andersom geldt hetzelfde: je volgers kunnen exact zien waar jij je bevindt. Zo zien andere gebruikers je woon- en werkplaats, zonder dat je het doorhebt. Wil je dat voorkomen? In dat geval is het belangrijk om Instagram geen toegang meer te geven tot jouw locatie.

Tekst gaat verder onder de video.

Zo voorkom je dat

Instagram krijgt binnenkort dus een nieuwe functie, die lijkt op de kaart in de Zoek mijn-app. Het belangrijkste verschil is dat je in de Zoek mijn-app per gebruiker toestemming moet geven voor het delen van je locatie, terwijl Instagram dat binnenkort doet met al je volgers. Heb je dat liever niet? Dan is het verstandig om de instellingen van je iPhone aan te passen, zodat Instagram geen toegang meer heeft tot je locatie. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Apps’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Instagram’; Tik op ‘Locatie’; Kies onder ‘Sta toegang tot locatie toe’ voor ‘Nooit’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de instellingen aangepast, zodat Instagram geen toegang meer heeft tot jouw locatie? Dan wordt de locatie straks niet gedeeld op de nieuwe Instagram Map. Deze kaart is inmiddels uitgerold bij gebruikers in de Verenigde Staten en komt volgens Meta binnenkort naar meer landen. Dit duurt vermoedelijk niet lang meer, zo is de Nederlandse pagina voor de kaart op Instagram al online gezet.

Meer over de Instagram-kaart

Wil je juist wel je locatie delen op Instagram? Je hebt in dat geval een paar opties. Het delen van je locatie is mogelijk met alle volgers, beste vrienden of geselecteerde vrienden. Daarnaast kun je voor bepaalde plekken instellen dat je locatie niet wordt getoond, om te voorkomen dat volgers achter je thuis- of werkadres komen. Het is ook mogelijk om je locatie te verbergen voor specifieke volgers, zodat zij je niet zien op de Instagram-kaart.

Meta heeft aangegeven dat je locatie niet live wordt gedeeld op de nieuwe Instagram-kaart. De locatie wordt alleen bijgewerkt bij het openen van de applicatie, zoals bij bijvoorbeeld Snapchat ook al jaren gebeurt. Het is in ieder geval aan te raden om binnenkort de lijst met alle volgers van je account te controleren, zodat je weet met wie je locatie straks gedeeld wordt. Wil je meer weten? Bekijk hier meer nieuws en tips over Instagram: