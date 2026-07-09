5 verborgen Apple Watch-functies (die de batterij veel langer laten meegaan)

Is de batterij van je Apple Watch vaak al heel snel leeg, dan kun je daar gelukkig iets aan doen met deze 5 verborgen Apple Watch-functies.

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5 verborgen Apple Watch-functies

Als de batterij van je Apple Watch sneller leeg is dan je lief is, dan is de kans groot dat een paar standaardinstellingen onnodig veel energie verbruiken. Met deze vijf verborgen Apple Watch-functies gaat de batterij weer merkbaar langer mee.

1. Schakel onnodige schermactivatie uit

Je Apple Watch kan het scherm automatisch inschakelen zodra je je pols optilt of aan de Digital Crown draait. Dat is handig, maar het scherm gaat hierdoor ook regelmatig onbedoeld aan. Door in de instellingen van de Watch-app op je iPhone onder ‘Beeldscherm en helderheid’ de opties ‘Activeer bij pols optillen’ en ‘Activeer bij Crown draaien’ uit te schakelen, bespaar je ongemerkt flink wat batterij.

2. Zet de helderheid lager

Ook de helderheid is een van de verborgen Apple Watch-functies die de batterijduur kan verlengen. De standaard helderheid van de Apple Watch staat vaak namelijk hoger dan nodig is. Door deze een stapje terug te zetten, verbruikt het display minder stroom zonder dat het scherm binnenshuis moeilijk afleesbaar wordt. Instellen doe je op dezelfde plek als tip 1.

3. Kies een eenvoudige wijzerplaat

Niet iedere wijzerplaat is even energiezuinig. Geanimeerde achtergronden en veel actieve complicaties die voortdurend gegevens verversen vragen meer van de processor en het scherm. Kies daarom voor een eenvoudige wijzerplaat, zoals ‘Activiteit digitaal’ of ‘XL’ als je de batterijduur wilt verlengen.

4. Schakel het Always on-display uit

Het Always-on-display is een van de grootste stroomverbruikers van de Apple Watch. Zet je deze functie uit, dan blijft het scherm alleen actief wanneer je er daadwerkelijk naar kijkt. Voor veel gebruikers levert dat direct extra gebruiksduur op. Je vindt de optie ‘Altijd ingeschakeld’ eveneens onder ‘Beeldscherm en helderheid’.

5. Gebruik de energiebesparingsmodus

Net als op je iPhone werkt de Energiebesparingsmodus op je Apple Watch ook bijzonder goed. Deze functie schakelt tijdelijk een aantal achtergrondtaken uit, zoals het Always-on-display en automatische metingen van je hartslag op de achtergrond. Hierdoor gaat de batterij van je Apple Watch aanzienlijk langer mee. Je schakelt de modus als volgt in:

Druk op de zijknop van je Apple Watch; Tik op het batterijpercentage; Kies voor ‘Energiebesparingsmodus’; Scrol naar beneden en tik op ‘Schakel in’.

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Je hoeft niet al deze Apple Watch-functies uit te schakelen om langer met de batterij te doen. Door een paar van de opties te combineren, kun je de gebruiksduur van je Apple Watch al merkbaar verlengen zonder veel functies te missen.

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