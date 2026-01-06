Zo zie je op Facebook wél de posts van je vrienden (en geen onzin)

Sinds kort is het weer mogelijk om op Facebook en Instagram posts van je vrienden te zien in plaats van onzin. We laten je zien hoe dat werkt.

Zo zie je op Facebook wél de posts van je vrienden

Dankzij een rechtszaak van privacyorganisatie Bits of Freedom is Meta gedwongen om de instellingen van Facebook en Instagram in Nederland aan te passen. Het gevolg hiervan is dat gebruikers nu meer controle hebben over hun tijdlijn. Zo kun je in Facebook en Instagram voortaan standaard kiezen voor een chronologisch overzicht met alleen posts van vrienden en accounts die je zelf volgt.

Meta geeft zelf de voorkeur aan de algoritmische tijdlijn. Daarin verschijnen niet alleen posts van gevolgde accounts, maar ook aanbevolen berichten en video’s van onbekenden. Het algoritme bepaalt op basis van je gedrag en interesses wat je te zien krijgt. Meta heeft de apps dan ook met tegenzin aangepast.

Zo werkt het

Het was in Facebook al langer mogelijk om tijdelijk over te schakelen naar een chronologische tijdlijn met alleen posts van gevolgde accounts, maar die instelling werd telkens gereset wanneer je de app afsloot. Dat is nu veranderd. Gebruikers moeten namelijk áltijd een voorkeursoptie kunnen opgeven, staat in de Digital Services Act. Als je de optie nu inschakelt, zie je dat jouw keuze voortaan wel wordt onthouden. Je past de optie als volgt aan:

Open de app Facebook; Tik linksboven op ‘Facebook’; Kies voor de optie ‘Volgend’.

In Instagram kun je net als in Facebook voortaan alleen posts van vrienden zien. Dat werkt op ongeveer dezelfde manier, alleen tik je bovenin op ‘Voor jou’ en kies je vervolgens voor ‘Volgend’.

Mogelijk in de hele EU

Als Bits of Freedom ook in hoger beroep gelijk krijgt, kan de zaak nog een vervolg krijgen. De aanpassing die Meta nu heeft doorgevoerd, geldt vooralsnog alleen voor de Nederlandse versies van Facebook en Instagram. Overtreedt Meta daarmee alsnog de regels, dan moeten de apps ook in de rest van de EU worden aangepast.

Bits of Freedom overweegt om de zaak voor te leggen aan de Europese Commissie, of om privacyorganisaties in andere landen te helpen bij het starten van een vergelijkbare rechtszaak. De kans is immers groot dat rechters in andere landen tot dezelfde conclusie komen. Het hoger beroep staat gepland op 26 januari. Een definitieve uitspraak wordt enkele weken later verwacht. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!