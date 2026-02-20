Waarom iedereen deze nieuwe Instagram-functie moet inschakelen

Door Europese wetgeving is een nieuwe Instagram-functie beschikbaar, die alle gebruikers meteen zouden moet inschakelen. Hier vind je de instelling!

Nieuwe Instagram-functie

Instagram heeft een nieuwe functie toegevoegd! Dat is niet helemaal vrijwillig, want de aanpassing is het gevolg van Europese wetgeving. Grote techbedrijven als Meta moeten voldoen aan de Europese Digital Services Act. Deze wet stelt dat gebruikers zelf in staat moeten zijn om te bepalen wat er op hun tijdlijn bij platforms en online diensten als Instagram wordt getoond. Dat was bij Instagram niet het geval, want daar bepaalde het algoritme welke berichten je te zien krijgt.

Om aan de Europese wetgeving te voldoen is er een belangrijke verandering doorgevoerd door Meta, het moederbedrijf achter Instagram en Facebook. Gebruikers hebben nu de keuze tussen een chronologische tijdlijn of een tijdlijn die speciaal voor jou wordt samengesteld. Laatstgenoemde werkt met het algoritme van Meta, terwijl de chronologische tijdlijn alleen berichten van de door jou gevolgde accounts toont. Klinkt dat tweede beter? Zo schakel je de nieuwe Instagram-functie in!

Volgend inschakelen

Het is al langer mogelijk om je tijdlijn in Instagram aan te passen naar ‘Volgend’. Het verschil met de nieuwe Instagram-functie is dat deze keuze niet meer wordt teruggedraaid als je de applicatie sluit, terwijl dat voorheen wel gebeurde. Je hoeft nu dus nog maar één keer voor ‘Volgend’ te kiezen, vervolgens zie je standaard een chronologische tijdlijn met berichten van accounts die je volgt. Wil je deze functie van Instagram inschakelen? Dat doe je als volgt:

Open Instagram; Tik op het Instagram-logo bovenin het scherm; Hier kan ook ‘Voor jou’ of ‘Volgend’ staan. Kies tot slot voor ‘Volgend’.

Heb je deze Instagram-functie ingeschakeld? In dat geval zie je standaard een chronologische tijdlijn als je Instagram opent. Dat betekent dat de nieuwste berichten van gevolgde accounts als eerste verschijnen. Groot voordeel van deze instelling is dat je geen door Instagram voorgestelde berichten meer ziet. Voorgestelde berichten zijn vaak gesponsord of storend, maar zijn dus niet meer zichtbaar als je voor ‘Volgend’ kiest bij de weergave van je tijdlijn.

Instagram én Facebook

Met de nieuwe Instagram-functie bepaal je zelf welke berichten je ziet op je tijdlijn. Vind je bepaalde berichten van een account niet leuk of irrelevant? Dan kun je het account ontvolgen of dempen, zodat deze berichten niet meer op je tijdlijn verschijnen. Dat is een groot verschil met de andere weergave van Instagram, waarbij het algoritme kiest welke content je ziet. Het is daarom aan te raden om de nieuwe Instagram-functie direct in te schakelen, zodat je weer zelf in de hand hebt welke informatie je dagelijks te zien krijgt.

Meta heeft de nieuwe functie overigens niet alleen aan Instagram toegevoegd, ook op Facebook kun je nu voor een tijdlijn zonder algoritme kiezen. Open daarvoor de startpagina van de Facebook-app, tik op het Facebook-logo en kies voor ‘Volgend’. Met deze instellingen zie je op zowel Instagram en Facebook alleen de nieuwste berichten van de accounts die je volgt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!