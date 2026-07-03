Zo gebruik je jouw iPhone als vergrootglas of leesbril

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 juli 2026, 8:36
2 min leestijd
Zo gebruik je jouw iPhone als vergrootglas of leesbril

Je iPhone is meer dan een telefoon en camera. Je kunt hem ook prima gebruiken als leesbril voor de (hele) kleine lettertjes.

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Zo gebruik je jouw iPhone als vergrootglas of leesbril

Sta je in de winkel naar de piepkleine lettertjes te turen op de verpakkingen en ben je je leesbril vergeten? Geen nood, want je kunt je iPhone ook als vergrootglas of leesbril gebruiken. Zo kun je makkelijk de ingrediënten, de houdbaarheidsdatum, de bijsluiters en andere teksten weer prima lezen.

iPhone-tips foto

Je kunt natuurlijk een foto maken en daarop inzoomen. Maar er is een makkelijkere manier. En daarmee voorkom je ook dat je filmrol uiteindelijk vol komt te staan met dit soort foto’s. Je gebruikt hiervoor de app ‘Vergrootglas’, die standaard op je iPhone te vinden is.

Zo gebruik je de Vergrootglad-app op je iPhone

  1. Open de app ‘Vergrootglas’ op je iPhone;

  2. Richt je camera op de tekst die je wilt lezen;

  3. Gebruik je schuifknop om wat verder in te zoomen, als dat nodig is;

  4. Je kunt nu de tekst goed van het scherm lezen.

Meer functies toevoegen aan de app Vergrootglas

Door in de Vergrootglas-app op de ‘Instellingen’-knop te tikken, kun je ook verschillende regelaars toevoegen voor meer functies. Dat doe je door op het groene bolletje te tikken voor de functie die je toe wilt voegen. Wil je een functie verwijderen? Dan tik je op het rode bolletje bij een optie.

vergrootglas ios 27

Zo kun je onder andere de Zaklamp-regelaar toevoegen. Die is handig als je de tekst wilt lezen wanneer het net iets te donker is.

Een andere handige functie is het vastzetten van het beeld. Daarmee maak je een stilstaande weergave, zodat je rustig kunt lezen zonder dat het beeld steeds beweegt. Dat doe door op de knop ‘Leg vast’ te tikken.

Vergrootglas sneller openen

Wil je de Vergrootglas-app sneller openen? Dan kun je ook instellen dat je de app start door bijvoorbeeld drie keer op de zijknop te drukken. Dat doe je op de volgende manier.

Je kunt Vergrootglas ook koppelen aan een sneltoets. Ga hiervoor naar ‘Instellingen > Toegankelijkheid’ . Scrol naar beneden en kies voor ‘Activeringsknop’. Zet een vinkje voor ‘Vergrootglas’ in de lijst. Daarna open je de functie snel door drie keer op de zijknop te drukken.

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