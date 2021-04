Beheer je meerdere Instagram-accounts? Dan is het mogelijk om een bericht tegelijkertijd op al je kanalen te verspreiden. Een beetje extra efficiëntie in je online leven is immers altijd welkom.

Een post via verschillende Instagram-accounts delen

Beheer je meerdere accounts op Instagram? Dan kan het vast wel eens voorkomen dat je dezelfde foto tegelijkertijd op verschillende pagina’s wil delen. Met deze handige functie van Instagram hoef je niet meer te kiezen vanaf welk account je een foto deelt. Bij het opstellen van een nieuw bericht bepaal je namelijk zelf of je content via één of meerdere accounts post.

Zo plaats je een bericht op meerdere Instagram-accounts:

Open de Instagram-app en tik rechtsboven op het plusje om een nieuw bericht te maken; Kies één of meerdere foto’s of een video die je wil plaatsen en tik op ‘Volgende’; Voeg eventueel filters toe en tik op ‘Volgende’; In het volgende scherm voeg je een onderschrift toe, kun je personen taggen en het bericht aanvullen met bijpassende hashtags; Scroll nu iets naar beneden. Onder het kopje ‘Plaatsen op andere accounts’ kies je de accounts waar je het bericht allemaal op wil plaatsen; Tik tot op het vinkje rechtsboven.

Hetzelfde bericht verschijnt nu tegelijk op meerdere accounts. Houd er rekening mee dat de mensen die je tagt nu een melding krijgen van alle geplaatste berichten. Na het plaatsen van de foto op Instagram kun je eventueel vanaf de gebruikte accounts alsnog het bijschrift aanpassen of aanvullen.

