Apple Watch kalibreren voor nauwkeurige sportresultaten

Zo nu en dan is de Apple Watch van slag. Het horloge denkt bijvoorbeeld dat je maar een kwartier hebt hardgelopen, terwijl je in werkelijkheid een halfuur bezig bent geweest. Gelukkig is het heel makkelijk om het klokje weer op het juiste spoor te brengen. Een Apple Watch kalibreren bestaat uit drie stappen en neemt zo’n twintig minuten in beslag.



Stap 1: Begin met een schone lei

De Apple Watch gebruikt allerlei sensoren, zoals een versnellingsmeter, om te checken wat jouw wandel- of hardlooptempo is. Voordat je begint, is het daarom belangrijk om de huidige gegevens te wissen en met een schone lei te beginnen:

Ga op de gekoppelde iPhone naar de Watch-app; Kies bij ‘Mijn Watch’ voor ‘Privacy’; Tik onderaan op ‘Herstel fitnesskalibratiegegevens’ en bevestig.

Stap 2: De juiste instellingen

In stap 3 begint het daadwerkelijke kalibreren. Voordat het zo ver is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het horloge alle benodigde gegevens goed binnenkrijgt. Check daarom vooraf of de instellingen juist zijn geconfigureerd:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Privacy’ en ga naar ‘Locatievoorzieningen’; Schakel ‘Locatievoorzieningen’ in zodat het vakje groen kleurt; Scrol naar beneden en zorg ervoor dat ook de schakelaar bij ‘Bewegingskalibratie en afstand’ ingeschakeld is.

Stap 3: Apple Watch kalibreren

Het kalibreren van je Apple Watch kost twintig minuten. Omdat het horloge een constant tempo nodig heeft, is het belangrijk om tussendoor zo min mogelijk te stoppen voor stoplichten en voetgangers. Ben je in het buitenland? Ga dan niet wandelen of hardlopen in de bergen, want kalibreren werkt beter op een vlakke ondergrond.

Doe je Apple Watch om en ga naar buiten. Wanneer je een eerste generatie Watch hebt moet je de gekoppelde iPhone meenemen. Als je een Series 2 of nieuwer model hebt is alleen het horloge nodig; Open de Work-out-app op het horloge en kies ‘Buiten wandelen’ of ‘Buiten hardlopen’; Tik op de drie puntjes om een tijdsdoel van minstens twintig minuten in te stellen (maar langer mag); Ga hardlopen of wandelen op een constant tempo; Zitten de twintig minuten erop? Beëindig de Work-out-sessie om het kalibreren te stoppen.

Wanneer je aan intervaltraining doet, waarbij je bijvoorbeeld een minuut rustig jogt en vervolgens een halve minuut voluit sprint, is het handig om bovenstaand proces een paar keer te herhalen. De Apple Watch gaat uit van een constant tempo, dus moet hij wennen aan jouw onregelmatige patroon.

Heb je geen tijd of puf om in één keer twintig minuten te wandelen of hardlopen? Dan kun je het kalibratieproces verdelen over meerdere sportsessies. Wel is het dan belangrijk om continu hetzelfde tempo aan te houden.

Sporten met je Apple Watch

