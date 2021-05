AirTag resetten: Zo zet je de tracker terug naar fabrieksinstellingen

Wil je jouw AirTag verkopen of aan iemand anders geven? Dan moet je de AirTag resetten. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Tip: Zo kun je een AirTag resetten

De AirTag is een enorm handig apparaatje. Je hangt ‘m bijvoorbeeld aan je sleutelbos of rugzak, waardoor je deze altijd terug kunt vinden via de Zoek Mijn-app op je iPhone. De kleine tracker is ongeveer even groot als een flessendop en met een hoesje maak je hem makkelijk aan je belangrijkste spullen vast.

Zodra je een AirTag koppelt is deze automatisch verbonden aan jouw Apple ID. Dat is enorm handig als je je spullen kwijt bent, maar als je hem aan iemand anders wil geven zul je de AirTag eerst moeten resetten. Het is hierbij wel belangrijk dat je met je iPhone binnen het bluetooth-bereik van de AirTag bent. Zo werkt het.

Open de Zoek Mijn-app; Tik in het tabblad ‘Objecten’ op de AirTag die je wil verwijderen; Veeg omhoog zodat je alle instellingen van de AirTag te zien krijgt; Tik onderin op ‘Verwijder Item’; Tik nogmaals op ‘Verwijder’ om je keuze te bevestigen.

AirTag handmatig resetten

Als je AirTag niet binnen het bereik van een gekoppelde iPhone is, kun je de tracker ook handmatig resetten. Dit is helaas wel een langdurig proces. Het is dan ook veel handiger om binnen bluetooth-bereik van de AirTag te zijn. Mocht het niet anders kunnen, volg dan onderstaande stappen:

Druk het metalen gedeelte in en draai een kwartslag; Het bovenste gedeelte springt nu los. Haal de batterij er even uit en stop het er weer in; Duw het metalen gedeelte aan zodat de AirTag een geluid maakt; Herhaal dit vier keer zodat je vier keer een geluid hoort; Nadat je dit geluid in totaal vijf keer hebt gehoord, zet je het metalen gedeelte er weer op en draai je een kwartslag terug.

Meer over de AirTag

Apples nieuwe piepkleine tracker laat je spullen terugvinden via de Zoek Mijn-app op je iPhone. Wil je meer weten over de AirTag? Wij beantwoorden al je vragen in onze AirTag FAQ. Ook geven we je handige tips. Zo leggen we uit hoe je de AirTag instelt en hoe je de batterij vervangt.