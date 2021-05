Het instellen van een AirTag is hartstikke eenvoudig! Er zijn echter wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Check in dit artikel hoe jij je nieuwe AirTag klaar maakt voor gebruik.

AirTag instellen

De AirTag is Apples slimme tracker die de locatie van je persoonlijke voorwerpen achterhaalt. Zo weet je snel een verloren tas, sleutelbos of zelfs huisdier te lokaliseren. Voor je de Bluetooth-tracker kan gebruiken moet je de AirTag koppelen aan je iPhone of iPad. Het instellen van je gloednieuwe AirTag is gelukkig kinderspel. In deze tip leggen we het stap-voor-stap uit.

Om de AirTag te koppelen en in te stellen, doe je het volgende: Haal de AirTag uit de verpakking; Verwijder ook de plastic folie rondom de AirTag. Het laatste stukje zit in het apparaatje, tussen de batterij en de contactpunten. Wanneer je dit laatste stukje plastic lostrekt, hoor je een kort geluidje. De AirTag is nu geactiveerd. Ontgrendel je iPhone of iPad; Zorg daarbij dat Bluetooth is ingeschakeld. Tik op Verbind; Er verschijnt een venster op het scherm van je iPhone of iPad met daarop een afbeelding van een AirTag, tik onderaan in beeld op Verbind. Geef de AirTag een naam; Je kan kiezen voor het voorwerp waaraan je de AirTag wil bevestigen. Voorbeelden zijn: bagage, camera, fiets, handtas, rugzak en sleutels. Het is daarnaast ook mogelijk om voor een aangepaste naam te kiezen. Tik op Ga door; Koppel de AirTag aan je Apple ID; Controleer voor de zekerheid of dit de juiste Apple ID is. Alles in orde? Tik dan op Ga door. Wacht tot de configuratie volledig is afgerond; Hierna verschijnt het scherm met de huidige locatie van de AirTag en van overzicht van functies. Tik op Gereed om de het instellen af te ronden Je AirTag is nu klaar voor gebruik. Als je de AirTag en het bijbehorende voorwerp – bijvoorbeeld je sleutels – kwijt bent, kun je deze zoeken via de Zoek mijn-app.

Het is belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Zo heb je – naast de AirTag zelf – ook een iPhone vanaf iOS 14.5 of een iPad vanaf iPadOS 14.5 nodig. Ook is het noodzakelijk om te allen tijde Bluetooth ingeschakeld te houden. Je iPhone of iPad maakt immers via Bluetooth verbinding met de AirTag.

AirTag instellingen wijzigen

Na het koppelen van de AirTag is het ook mogelijk een aantal instellingen te wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld de naam van AirTag op een later moment aanpassen. Ook dit proces is eenvoudig:

Open de Zoek mijn-app; Ga naar het tabblad Objecten; Selecteer de AirTag waarvan je de instellingen wil wijzigen; Veeg het venster onderaan het scherm omhoog en tik vervolgens op Wijzig objectnaam.

Vanaf dit punt is het mogelijk om opnieuw het voorwerptype te kiezen of eventueel zelf een aangepaste naam in te voeren.

