Snel een telefoonnummer met een vriend delen of een interessante podcast versturen. Met AirDrop kunnen Apple-gebruikers snel en simpel bestanden met elkaar delen. In deze startersgids helpen we je op weg bij het instellen en gebruiken van deze functie.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirDrop: snel aan de slag met deze startersgids

Gebruikt jouw huishouden Apple? Of bestaat je vriendengroep vooral uit iPhone-bezitters? Dan is AirDrop verreweg de makkelijkste manier om bestanden met elkaar te delen. In deze startersgids staan we stil bij alles wat je moet weten. Heb je weinig tijd? Tik op één van de onderstaande links om direct naar het relevante onderdeel van deze handleiding te gaan.

Inhoudsopgave:





1. Wat is AirDrop?

Razendsnel en makkelijk bestanden versturen: dat is AirDrop in een notendop. Met deze functie kun je moeiteloos apps, contacten, documenten, foto’s, locaties, muziek, podcasts, video’s en zelfs hele websites met (andere) iPhones, iPads en MacBooks delen. AirDrop werkt dus alleen onderling tussen Apple-apparaten.

Wel zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Zo werkt AirDrop alleen wanneer degene naar wie je iets wil verzenden in de buurt is, want de bestandsdeling maakt gebruik van bluetooth en wifi. Zowel jij als de ontvanger moeten deze opties dus aan hebben staan. Ook moet de ontvanger openstaan voor het ontvangen van materialen, zoals uitgelegd in punt 3 van deze startersgids.

Lees ook: 5 bestandstypen die je razendsnel met AirDrop kunt delen



2. AirDrop activeren

AirDrop gebruiken is kinderspel. Voordat je kunt beginnen met het delen van bestanden moet je de functie enkel even activeren. Op een iPhone of iPad doe je dit het snelst via het Bedieningspaneel:

Ontgrendel de iPhone/iPad en veeg vanaf onder het scherm naar boven; Houd het blokje linksboven met onder meer de icoontjes voor bluetooth en wifi even ingedrukt; Als het goed is zie je nu AirDrop verschijnen: tik op het pictogram; Kies of je de functie wil aanzetten voor iedereen, of alleen contacten.

Wil je AirDrop gebruiken op een Apple-computer? Dat kan. Volg onderstaande aanwijzingen om AirDrop voor de Mac in te schakelen:

Zorg dat de computer ontgrendeld is en schakel bluetooth en wifi in, indien dit nog niet het geval was; Open de Finder en klik in het navigatiescherm op AirDrop; Kies of je de functie wil aanzetten voor iedereen, of alleen contacten.

Ook handig: Tip: Nog sneller bestanden delen met AirDrop in je Mac-dock



3. Hoe werkt AirDrop?

Heb je een bestand dat je wil delen met iemand in de buurt? Dat gaat heel simpel. Vanuit de app die je op dat moment gebruikt, tik je op de ‘Deel’-knop, herkenbaar aan het vierkantje met een naar het plafond wijzende pijl.

Afhankelijk van welke app je gebruikt kun je direct op AirDrop tikken, of moet je eerst nog op ‘Delen met’ drukken. Vervolgens geef je aan met wie je de foto, het liedje of de website in kwestie wil delen. Uiteraard kun je hierbij meerdere personen aanvinken.

Wanneer iemand iets met jou deelt, krijg je een waarschuwing op je iPad, iPhone of Mac te zien. In deze notificatie staat wat iemand naar je wil sturen. Vervolgens is het aan jou om dit verzoek goed te keuren, maar je kunt de AirDrop-uitnodiging ook afwijzen. Het materiaal komt binnen in de app waar vanuit het is verstuurd. Foto’s vind je bijvoorbeeld in de Foto’s-app terug.

Deel je iets tussen je eigen Apple-apparaten, bijvoorbeeld een foto vanaf je Mac naar je iPhone? Dan hoef je dit AirDrop-verzoek uiteraard niet te accepteren. Het plaatje wordt direct verzonden. Zorg er wel voor dat je op beide apparaten met hetzelfde Apple ID bent ingelogd. Op die manier weet Apple dat jij de eigenaar bent van beide producten en er dus geen toestemming nodig is.



4. Instellingen aanpassen

Heb je te maken met een grappenmaker die ongevraagde bestanden via AirDrop verstuurt? Hier kun je iets aan doen! Je kunt namelijk zelf bepalen wie dingen mag versturen naar jouw Apple-apparaat. Op een iPhone open je hiervoor de Instellingen-app en tik vervolgens op ‘Algemeen’.

Kies ‘AirDrop’ en geef vervolgens aan wie bestanden met jou mag delen. Je kunt AirDrop ook helemaal uitzetten. Ook kun je deze instellingen via het Bedieningspaneel aanpassen, zoals we in stap 2 bij het activeren al lieten zien.

Lees verder: Zo voorkom je ongewenste AirDrops naar jouw Apple-apparaat

Meer over Apples manier om bestanden te delen

Over het algemeen zijn wij enthousiast over AirDrop, maar helemaal perfect is de functie om bestanden te delen natuurlijk niet. Je kunt dus soms tegen problemen aanlopen. Lukt het delen van bestanden niet? Lees dan ons artikel over wat je moet doen wanneer AirDrop niet werkt.

In deze gids staan we stil bij de mogelijke oplossingen voor wanneer je tegen problemen aanloopt. Meer handige Apple-tips lezen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app voor je iPhone en iPad!

Meer handige tips