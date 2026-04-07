Deze 3 functies in Google Maps zijn onmisbaar (om problemen te voorkomen)

Hier zijn 3 handige functies van Google Maps die je alle stress en mogelijke tijdverspilling tijdens je dagelijkse reizen uit handen nemen.

Deze 3 functies in Google Maps zijn onmisbaar

Je checkt de verkeersinformatie voordat je vertrekt, maar je komt toch in een file terecht. Je rijdt tien minuten rond in een parkeergarage op zoek naar een plekje en bij terugkomst ben je vergeten waar je auto geparkeerd staat. Verder vertrek je eerder dan nodig is omdat je niet zeker weet hoe lang de reis duurt.

Dit zijn de meest voorkomende reisproblemen en de meeste mensen realiseren zich niet dat Google Maps ze alle drie voor je kan oplossen. Naast de standaard stap-voor-stap routebeschrijvingen heeft Maps namelijk ook functies die je precies vertellen wanneer je moet vertrekken en waar je kunt parkeren. De app kan zelfs voor je onthouden waar je uiteindelijk geparkeerd staat. We zetten de 3 functies voor je op een rij.

1. Herinnering voor vertrek instellen

Google Maps kan je precies vertellen wanneer je het beste kunt vertrekken op basis van de actuele verkeersinformatie. De app houdt rekening met de huidige verkeersstromen en laat je weten wanneer het tijd is om te gaan. Om dit in te stellen, zoek je je bestemming op en tik je op ‘Route’. Tik vervolgens op het menu met de drie puntjes naast je vertrekpunt en selecteer ‘Herinnering voor vertrek instellen’. Kies een ‘vertrektijd’ of een ‘aankomsttijd’.

Google Maps stuurt je nu automatisch een melding wanneer het tijd is om te vertrekken. Als het verkeer rustig is, adviseert Maps je om later te vertrekken. Als er vertragingen zijn door een ongeval, krijg je het advies om eerder te vertrekken. Dit is vooral handig voor afspraken, vluchten of evenementen waarbij te laat komen geen optie is.

2. Check parkeeropties van tevoren

Als je op je bestemming aankomt en ontdekt dat parkeerplekken vol, duur of niet beschikbaar zijn, zorgt dat meteen voor stress. Gelukkig kan Google Maps je van tevoren al parkeermogelijkheden in de buurt van je bestemming laten zien. Denk aan parkeergarages, parkeerterreinen en parkeerplaatsen op straat. Indien beschikbaar krijg je ook gelijk informatie over de prijzen.

Zoek eerst je bestemming op. Zodra de kaart daarop is gecentreerd, zoek je de optie ‘Parkeren’ in de suggesties, of tik je helemaal rechts op ‘… Meer’ om deze te vinden. Google Maps laat parkeergarages en parkeerterreinen in de buurt zien, inclusief namen, adressen en telefoonnummers. Sommige vermeldingen bevatten websites waar je de beschikbaarheid en prijzen in realtime kunt bekijken.

3. Sla je parkeerlocatie op

Met Google Maps kun je ook een markering plaatsen op je parkeerplek, zodat je er later weer naartoe kunt navigeren. Dat gaat sneller en bovendien hoef je dan zelf niets te onthouden.

Open na het parkeren Google Maps, tik op de blauwe stip die je huidige locatie aangeeft en selecteer ‘Parkeerplaats opslaan’. Maps plaatst dan een pin op je exacte locatie. Wanneer je klaar bent om terug te keren naar je auto, open je Maps, zoek je de opgeslagen parkeerpin en tik je op ‘Routebeschrijving’. Maps navigeert je terug naar je auto. De pin blijft actief totdat je deze handmatig weer verwijdert.

