Review WiZ Sync Box: dé manier om goedkoop ambilight toe te voegen aan je televisie

De Wiz Sync Box is dé manier om op een goedkope manier ambilight aan je televisie toe te voegen, maar hoe goed werkt het systeem? Dat lees je in deze review van de WiZ Sync Box!

Pluspunten Gemakkelijk te installeren

Lichtsnoer werkt goed

Betere kijkervaring

Betaalbare optie Minpunten Slechts één HMDI-poort

Weinig zichtbaar bij daglicht

Review WiZ Sync Box

Wil je jouw serie- en filmavonden naar een hoger niveau tillen? In dat geval is ambilight dé toevoeging die je televisie nodig heeft. Ambilight is verlichting achter je televisie, die kleuren van het scherm registreren. De lampjes nemen deze kleuren over en reflecteren ze op de muur achter de televisie. Het televisiescherm voelt hierdoor groter aan én de beelden zijn prettiger om naar te kijken.

Televisies van Philips beschikken al jaren over ambilight, maar je kunt de verlichting ook zelf toevoegen aan de achterkant van je televisie. Lang was je hiervoor aangewezen op de Play HMDI Sync Box van Philips Hue met een bijbehorende lichtstrip. Alleen al voor de Sync Box van Philips Hub leg je 269,99 euro neer, dat een behoorlijk bedrag is. De Wiz Sync Box is daarom een interessant en goedkoper alternatief, die je al voor 100 euro in huis haalt mét lichtstrip. Hoe goed werkt dit alternatief voor ambilight van Philips Hue? Dat lees je in deze review.

Installatie van lichtsnoer

De WiZ Sync Box komt in een compacte doos, waar zowel het kastje als het lichtsnoer in zitten. Dit snoer komt met een lichtnetadapter, deze hoef je dus niet zelf te halen. Naar onze mening is het een groot voordeel dat de WiZ Sync Box direct met het lichtsnoer wordt geleverd, want dit bespaart kosten. Voor slechts 100 euro heb je alles in huis om ambilight aan je televisie toe te voegen, dat relatief weinig geld is – zeker in vergelijking met Philips Hue.

Het installeren van de WiZ Sync Box is zo gedaan, dat is een kwestie van het kastje in het stopcontact steken. Het lichtsnoer heeft een plakrand aan de achterkant, waardoor deze gemakkelijk (eenmalig) op de televisie te bevestigen is. In praktijk werkt dit goed, de installatie nam slechts enkele minuten in beslag. De televisie die we voor deze review hebben gebruikt was iets te klein voor het lichtsnoer, maar dat bleek geen probleem. Houd er wel rekening mee dat deze plakrand eenmalig te gebruiken is, bij een nieuwe televisie zal deze veel minder goed plakken.

Bij het lichtsnoer worden extra klemmetjes geleverd, die je over het snoer op de televisie kunt plaatsen. Hier zijn we zeer tevreden over, want zo neem je het risico weg dat het lichtsnoer na een tijd alsnog loslaat. Inmiddels hebben we de WiZ Sync Box een aantal weken in gebruik en het lichtsnoer zit nog steeds stevig vast. Hoe goed het lichtsnoer zou plakken was één van onze zorgen, maar die zijn onterecht gebleken.

Applicatie van WiZ

Het installeren van de WiZ Sync Box en het bijbehorende lichtsnoer is zo gedaan, de volgende stap is het instellen van de applicatie. Om dit te doen hebben we de gratis WiZ V2-app op de iPhone geïnstalleerd. In deze applicatie kun je alle lampen van WiZ toevoegen, zodat je slechts één app nodig hebt voor het bedienen van alle slimme toestellen. Bij het openen van de applicatie werd het lichtsnoer vrijwel direct herkend, waardoor het toevoegen zo was gebeurd.

Het belangrijkste is om vervolgens de oriëntatie van de verlichting in te stellen. Om dit te doen toont de lichtstrip bepaalde kleuren, in de applicatie moet je aangeven aan welke zijde van de televisie deze kleuren verschijnen. Wij vonden deze manier van instellen eenvoudig, waarbij iedere stap duidelijk wordt uitgelegd. In de applicatie is het vervolgens wél even zoeken welke kleurmodus je moet kiezen, omdat het lichtsnoer veel opties heeft. Onze ervaring is dat deze modi zich na een tijdje vanzelf wijzen, het is in ieder geval mooi dat het lichtsnoer zoveel mogelijkheden biedt.

Slechts één HDMI-aansluiting

Na het opplakken en toevoegen van het lichtsnoer verschijnt het ambilight vanzelf achter de televisie. De WiZ Sync Box beschikt over slechts één HDMI-poort, waar je de televisie op kunt aansluiten. Kijk je via andere apparaten, zoals een Chromecast? Of gebruik je een spelcomputer als de Nintendo Switch? In dat geval moet je deze apparaten telkens opnieuw aansluiten op de enkele HDMI-poort van de WiZ Sync Box. Je kunt de Chromecast dus niet aansluiten op je televisie, maar moet deze insteken bij de WiZ Sync Box.

Dit is naar onze mening het grootste nadeel van het toestel. We gebruiken regelmatig verschillende apparaten in combinatie met de televisie, waardoor we de HDMI-aansluiting van de WiZ Sync Box telkens moeten wisselen om het ambilight te gebruiken. Dit is geen probleem als je lineair televisie kijkt, maar wél als je extra apparaten als een Chromecast of Nintendo Switch gebruikt. De WiZ Sync Box registreert enkel beelden van toestellen die via de HDMI-aansluiting van het apparaat zijn verbonden. Voor meer HDMI-poorten blijf je aangewezen op de duurdere Philips Hue Sync Box.

Gebruik van het ambilight

In praktijk werken de lampen vrijwel perfect. De kleuren passen goed bij het beeld en bewegen moeiteloos mee met de kleuren op het scherm. We zijn erg tevreden over het ambilight, want met de WiZ Sync Box kun je deze tegen een hele lage prijs toevoegen aan iedere televisie. Bovendien vinden we de kijkervaring prettiger en rustig, door de verlichting achter de televisie. Zeker in de avond is dit een mooie toevoeging.

Wel moet gezegd worden dat de kleuren van het lichtsnoer overdag slecht zichtbaar zijn. De televisie die we hebben gebruikt voor het testen van de WiZ Sync Box staat naast een raam en tegen een iets donkere muur, waardoor de lampen bij daglicht weinig zichtbaar zijn. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de afstand tussen de televisie en de muur, maar de lampen hadden naar onze mening (veel) feller gemogen. De felheid van de verlichting is wel aan te passen in de applicatie, maar zelfs de felste stand is niet goed zichtbaar bij veel licht. De statische stand van het lichtsnoer is daardoor overdag interessanter. In de avond zijn de lampen wél perfect zichtbaar en een mooie toevoeging aan de televisie.

Leuke toevoeging: Gradient Light Bars

WiZ biedt nog meer mogelijkheden voor het toevoegen van verlichting rondom je televisie met de Gradient Light Bars bij de WiZ Sync Box. Deze werken in principe hetzelfde als het lichtsnoer, maar zijn ook op de grond of op een kastje te plaatsen. We vinden deze lampen een leuk extraatje, zeker om het ambilight een groter effect te geven. Nadeel is wel dat deze minder gemakkelijk weg te werken zijn, omdat het vrij dikke lampen zijn. Belangrijk voordeel is dat de Gradient Light Bars veel beter zichtbaar zijn, ook bij daglicht.

De Gradient Light Bars worden ook geleverd met klemmen, die je op de televisie kunt plakken. Wij hebben dit voor deze review van de WiZ Sync Box niet gedaan, omdat het lichtsnoer en de Gradient Light Bars beide met een usb-aansluiting werken. De Gradient Light Bars zijn aan te sluiten op de WiZ Sync Box, maar deze beschikt slechts over één usb-aansluiting. We raden daarom aan om het lichtsnoer óf de Gradient Light Bars te kiezen, want je kunt ze niet op hetzelfde moment gebruiken in combinatie met de WiZ Sync Box. De Gradient Light Bars haal je voor ongeveer 45 euro.

Review WiZ Sync Box: conclusie

De WiZ Sync Box is dé manier om op een relatief goedkope manier ambilight toe te voegen aan iedere televisie. Voor slechts 100 euro heb je zowel de WiZ Sync Box als het lichtsnoer in huis, die gemakkelijk te installeren zijn. Binnen enkele minuten is het lichtsnoer opgeplakt en toegevoegd aan de applicatie. Het ambilight is zonder twijfel een mooie toevoeging aan de televisie, want de lampen kleuren perfect mee met de beelden van de televisie. Naar onze mening mag de verlichting van het lichtsnoer veel feller, zodat deze overdag ook duidelijk zichtbaar is. In de avond zijn de lampen wél goed zichtbaar, maar dit kan bij daglicht nog verbeterd worden. Ander nadeel zijn de aansluitingen van de WiZ Sync Box, met slechts één HDMI-poort moet je de kabels van apparaten regelmatig wisselen. Bij een nieuwe versie van de WiZ Sync Box zouden dit er minimaal twee of drie mogen zijn, zodat de televisie, Chromecast en spelcomputer op hetzelfde moment aangesloten kunnen zijn. Ben je op zoek naar een goedkope optie om ambilight aan jouw televisie toe te voegen? Dan is de WiZ Sync Box een absolute aanrader. De lampen van het lichtsnoer kleuren perfect mee met de beelden en zorgen voor een mooiere kijkervaring. Het kijken van je favoriete series en films wordt zo nóg leuker. Zeker voor de prijs zit je bij de WiZ Sync Box goed, waardoor je geen Philips Hue meer nodig hebt in je woning.

