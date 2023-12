Mijn favoriete product van Apple in 2023: de iPhone 15 Pro

Apple heeft dit jaar weer veel nieuwe devices uitgebracht, maar één daarvan is mijn absolute favoriet. Dit is waarom de iPhone 15 Pro mijn favoriete product van Apple in 2023 is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-product van het jaar: de iPhone 15 Pro

Apple heeft dit jaar weer vier nieuwe iPhones aangekondigd: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De ‘normale’ iPhone 15 nam veel features heeft over van de iPhone 14 Pro, dus dat betekende dat Apple bij de Pro-modellen van dit jaar nog een stap verder moest gaan. En dat is wat mij betreft zeker gelukt, want de iPhone 15 Pro is voor mij hét Apple-product van 2023.

Met een vernieuwde behuizing van titanium en een nieuwe actieknop heeft Apple een aantal grote veranderingen doorgevoerd, die de iPhone nog beter hebben gemaakt. Je telefoon is misschien wel het belangrijkste apparaat in je leven en ik gebruik de iPhone 15 Pro dagelijks met veel plezier. Daarom leg ik uit waarom de iPhone 15 voor mij het product van 2023 is.

Nieuw design voor de iPhone 15 Pro

Apple heeft de behuizing van de iPhone dit jaar voor het eerst in lange tijd aangepast. De iPhone 15 Pro heeft namelijk een behuizing met randen van titanium. Met de matte achterkant en de afgeronde hoeken ziet het nieuwe design er enorm mooi uit. Door de afgeronde hoeken ligt de telefoon bovendien fijner in de hand. Daar komt nog bij dat titanium heel sterk materiaal is, waardoor de telefoon niet snel kapot zal gaan.

Nog een verandering bij het design van de iPhone 15 Pro is de nieuwe actieknop. Deze vind je terug boven de volumeknoppen van het toestel. Je kunt zelf bepalen welke functie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Dat was even zoeken in het begin, maar het is nu een knop die ik dagelijks gebruik. De actieknop is voor mij daarom een erg fijne toevoeging, waarmee ik iedere dag al mijn wekkers in één keer uitzet.

Camera is enorm scherp (ook in het donker)

De camera van de iPhone 15 Pro is voor mij het hoogtepunt van het toestel. Hiervoor gebruikte ik de iPhone 14 Plus, die nog een 12-megapixelcamera had. De iPhone 15 Pro beschikt over een 48-megapixelcamera en dat merk je direct. Het apparaat maakt ontzettend scherpe foto’s, ook als je iets meer inzoomt. Bovendien heeft de telefoon een verbeterde nachtmodus, waardoor je ook ‘s nachts mooie foto’s kunt maken.

Daarnaast beschikt de iPhone 15 Pro over ProRAW, net als eerdere Pro-modellen. Met de camerafunctie worden je foto’s niet meer gecomprimeerd, maar blijft alle informatie bewaart. Hierdoor kun je veel mooiere foto’s maken, zonder kwaliteitsverlies. De iPhone 15 Pro is zo een volwaardige camera, waarmee ik graag mijn vakantiefoto’s vastleg. Het enige nadeel is dat de beelden wat meer ruimte in beslag nemen.

iPhone 15 Pro kopen

Verder is de iPhone 15 Pro ontzettend snel door de nieuwe A17 Pro-chip. Het beeldscherm heeft ProMotion, waarmee de ververvingssnelheid van de iPhone kan worden aangepast. Daardoor beschikt de telefoon over een always-on scherm, dat ik vooral handig vind bij de nieuwe Stand-by modus in iOS 17. De iPhone 15 Pro functioneert inmiddels iedere nacht ook als mijn wekker met de nieuwe functie.

De iPhone 15 Pro beschikt dus over enorm toffe functies en is (naast de iPhone 15 Pro Max) de beste iPhone van dit moment. Ben je nog op zoek naar een nieuwe telefoon? En ben je van plan om de iPhone 15 Pro te kopen? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!