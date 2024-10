Google TV Streamer: een serieuze concurrent voor de Apple TV?

De Google TV Streamer is de opvolger van de Google Chromecast en lijkt qua functionaliteit meer dan ooit op de Apple TV.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Goedkoper dan een Apple TV

Goedkoper dan een Apple TV Snelle hardware

Snelle hardware Veel tv-kanalen Minpunten Duurder dan een Chromecast

Duurder dan een Chromecast Beperkte opslagruimte

Beperkte opslagruimte Meer geschikt voor Android-gebruikers

Google TV Streamer

In tegenstelling tot de Chromecast is de Google TV Streamer niet langer een klein apparaatje dat je achter je tv in een hdmi-poort stopt. Het is net als de Apple TV een klein kastje dat je waarschijnlijk op een tv-meubel neerzet. Het ontwerp is minimalistisch, met achterop een USB C-poort voor de stroomvoorziening, een ethernetaansluiting, een hdmi 2.1-poort en een resetknop.

Je krijgt er een USB C-kabel, een adapter en een afstandsbediening bij geleverd. Voor een hdmi-kabel moet je dus zelf zorgen. De afstandsbediening is iets langer dan die van de Chromecast, maar heeft voor het grootste deel dezelfde functies. Kun je de afstandsbediening niet vinden, druk dan een keer kort op de resetknop van de Google TV Streamer. De afstandsbediening speelt dan een geluidje af.

Nog gebruiksvriendelijker dan de Chromecast

De TV Streamer installeren is een fluitje van een cent. Het is een kwestie van aansluiten, de afstandsbediening koppelen en de stappen die op het scherm verschijnen doorlopen. Vervolgens open je de Google Home-app op je iPhone en volg je nog een aantal stappen. Daarna kun je apps zoals Netflix installeren en inloggen zonder dat je het wachtwoord hoeft in te typen. Google maakt gebruik van QR-codes om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De Google TV Streamer heeft krachtige hardware

Hoewel de Chromecast doorgaans prima functioneert, is het geen snelheidsmonster. Dat is ook niet echt noodzakelijk, maar het verschil in snelheid dat je merkt wanneer je de Google TV Streamer gebruikt, is toch wel heel aangenaam. Die snelheid is te danken aan de snelle MediaTek-chip in combinatie met 4 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte. Dat laatste is een behoorlijke stap voorwaarts, want de Chromecast had maar 8 GB opslagruimte.

De Apple TV 4K heeft eveneens 4 GB werkgeheugen en qua opslagruimte heb je de keuze uit 64 en 128 GB (overigens heeft alleen de 128 GB-versie een ethernet-aansluiting). Je kunt dus veel meer apps installeren op de Apple TV.

Het apparaat draait op Google TV

Heb je al een Chromecast met Google TV gebruikt, dan weet je wat je kunt verwachten. Op het Home-scherm zie je alle geïnstalleerde apps, met daaronder het gedeelte ‘Verder kijken’. Zo heb je de belangrijkste zaken direct binnen handbereik. Google TV is vooral gericht op streaming-apps zoals Netflix en Disney+ en biedt daarnaast honderden tv-kanalen.

Google TV is gebaseerd op Android 14 en is daardoor vooral geschikt voor mensen die een Android-toestel hebben. Heb je een iPhone, dan kies je om dezelfde reden waarschijnlijk eerder voor een Apple TV. Je kunt dan standaard AirPlay gebruiken en bijvoorbeeld de foto’s die in je iCloud staan bekijken. Daar moet je bij de Google TV Streamer toch wat meer moeite voor doen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bovendien kun je meer met tvOS, bijvoorbeeld games installeren waarbij je voldoende opslagruimte hebt om je voortgang lokaal op te slaan. En er zijn ontzettend veel apps ontwikkeld voor tvOS waar je uit kunt kiezen. Bij de Google TV Streamer zijn deze opties beperkter, alleen al vanwege de opslagcapaciteit. Wel maakt Google TV gebruik van AI om betere suggesties te doen als het gaat om het ontdekken van streaming content.

De Google TV Streamer is net als de Apple TV 4K voorzien van Matter, dat ervoor zorgt dat smart home-producten van uiteenlopende fabrikanten kunnen samenwerken. Gebruik je smart home-producten, dan is de kans groot dat je dat doet via HomeKit en niet via Google Home. In dat geval is een Apple TV gebruiksvriendelijker.

De Google TV Streamer is met 129 euro een stuk duurder dan de Chromecast (ca. 40 euro), maar nog altijd goedkoper dan een Apple TV 4K (€ 159,90). Wil je toch een Apple TV aanschaffen, kijk dan naar de deals hieronder. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Google TV Streamer: conclusie