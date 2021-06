Review: Slimme Action-stekker doet zijn werk, maar tegen welke prijs?

De slimme stekker van de Action is razendpopulair en erg betaalbaar. Hij doet zijn werk meer dan goed, maar niemand weet hoe het precies met je privacy zit. Wij hebben de slimme Action-stekker uitgebreid getest en dit is onze review.

Lees verder na de advertentie.

Review: Slimme Action-stekker uitgebreid getest

Action ken je natuurlijk van de prullaria, maar sinds enige tijd verkoopt de discounter ook smart home-spullen. Vooral de slimme deurbel en slimme stekker zijn populair.

Niet zo vreemd ook, want de smart home-spullen van Action zijn ongekend goedkoop. Je haalt de slimme Action-stekker voor 7,49 euro in huis, terwijl alternatieven van concurrenten al snel twee tot drie keer zo duur zijn.

Is goedkoop duurkoop, of haal je met de Action-wifistekker een prima product in huis? Wij namen de proef op de som en in deze review lees je onze ervaringen.

Installeren

Het installeren van de slimme Action-stekker is kinderspel. Je downloadt simpelweg de app, steekt jouw ‘domme’ apparaat in de ingang van de plug en sluit deze aan op het elektriciteitsnetwerk. Klaar ben je.

Houd wel de netwerkgegevens bij de hand, want tijdens het instellen van de Action-plug moet je onder meer het wachtwoord van het wifi-netwerk intoetsen. Vervolgens koppelt de stekker met je netwerk en duikt ‘ie op in de app. Van hieruit kun je de stekker bedienen.

Het installeren is dus echt heel simpel. Er wordt trouwens wel een fysieke handleiding bij de stekker geleverd, maar deze is niet heel duidelijk. Waarschijnlijk doe je er verstandiger aan gewoon de aanwijzingen uit de app zelf te volgen.

Ook handig om te weten: de slimme Action-stekker heeft geen eigen app. In plaats daarvan gebruik je de zogeheten LSC Smart Connect-app. Er staat een qr-code op de verpakking die je kunt scannen met je iPhone-camera, maar je kunt de app ook via de App Store downloaden.

Deze app gebruik je niet alleen voor je slimme stekker, maar bijvoorbeeld ook wanneer je slimme verlichting of een slimme deurbel van de Action koopt. Je voegt nieuwe producten toe door op het plus-knopje rechtsboven in het scherm te tikken.

LSC Smart Connect Electro Cirkel Retail B.V 9,2 (21.571 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zo zit de app in elkaar

De LSC Smart Connect-app zit ook heel degelijk in elkaar. Vanuit het beginscherm heb je drie tabbladen onderin. Op het eerste scherm kun je je ‘smart home’-familie bekijken, het ‘Smart’-tabblad geeft een overzicht van al jouw ingestelde routines en op het laatste scherm – ‘Profiel’ – kun je bijvoorbeeld de beveiliging van je account opkrikken.

Nog even over het tweede tabblad op het beginscherm: Smart. In dit venster kun je allerlei automatiseringen instellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je stekker met de verlichting te koppelen en met één druk op de knop een keten van acties in gang te zetten. Je kunt trouwens ook aan de slag met Siri Shortcuts.

Je kunt hierbij zo ver gaan als je zelf wil. Koppel bijvoorbeeld een bewegingssensor aan de slimme schakelaar om automatisch de verlichting op een door jou bepaalde helderheid te zetten. Heb je hier geen trek in, of heb je geen andere smart home-spullen van de Action in huis, dan laat je dit venster voor wat het is.

De smart Action-stekker bedienen

Wil je de slimme Action-stekker bedienen, dan selecteer je ‘m op het eerste tabblad van de app. Vervolgens zie je een grote aan-/uitknop op het scherm verschijnen. Deze werkt zoals je zou verwachten.

Ik gebruik de slimme stekker bijvoorbeeld voor een lamp die moeilijk te bedienen is, omdat de schakelaar op een lastige plek zit. Druk je op de aan-knop, dan springt het licht aan zonder dat je zelf op het knopje hoeft te drukken.

In het tweede venster onderaan – ‘Timer’ – kun je aan de slag met specifieke tijdsschema’s. Hier geef je bijvoorbeeld aan dat je lamp ‘s ochtends om 07:00 uur automatisch aangaat, en om 22:00 uur weer dooft. Dit schema kun je ook nog uitsplitsen per dag en zo bijvoorbeeld een andere routine voor het weekend aanmaken.

Met het ‘Instelling’-tabblad helemaal rechts onderin kun je bijvoorbeeld de kinderbeveiliging van je Action smart-plug aanzetten. Verder kun je hier bijvoorbeeld het logboek van de schakelaar bekijken.

Vertaalfoutjes

Met ‘de app’ van de slimme Action-stekker is vrij weinig mis. De applicatie doet wat het moet doen en zit over het algemeen duidelijk in elkaar. Vlekkeloos is de applicatie echter niet. Je komt hier en daar bijvoorbeeld taalfouten tegen en het is overduidelijk dat de vertaler van LSC Smart Connect de Nederlandse taal niet (volledig) machtig is.

Ook jammer: de slimme stekker kan niet met alle wifi-netwerken overweg. Hij functioneert alleen op de 5GHz-bandbreedte. Heb je een netwerk op de 2,4GHz-frequentie, dan krijg je de Action-plug niet aan de praat. Verder is er geen HomeKit-ondersteuning en kun je de stekker dus niet vanuit de Woning-app bedienen.

Privacy van de slimme Action-stekker

Concluderend hebben we weinig te klagen over het functioneren van de slimme Action-stekker. De wifi-stekker doet wat hij moet doen en is erg schappelijk geprijsd.

Het grootste twijfelpunt van de gadget is privacy. Of beter gezegd, de onzekerheid rondom privacy. Niemand weet namelijk precies wat er met je gegevens gebeurt. Hoe zit dit?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we een paar stappen terugdoen. De slimme stekker wordt namelijk niet door Action zelf gemaakt, maar door Tuya. Dit Chinese bedrijf is opgericht door de mensen achter Alibaba, de welbekende prullariawebshop waar je bijvoorbeeld neppe iPhone-opladers kunt kopen.

Action is hierin de dozenschuiver. Het bedrijf koopt de slimme stekkers – en al haar andere smart home-producten – in en heeft er verder niets mee te maken. De discounter zit dan ook niet achter de LSC Smart Connect-app: de partij hierachter is Tuya.

Gegevens naar China

Dit betekent dat al je gegevens de wereld overgaan en in China uitkomen. Wat ze hier met je data doen? Dat weten we niet. In het privacybeleid van de app staat alleen dat Tuya “je gegevens niet zal misbruiken.” Wat er dan wel met je gegevens gebeurt en hoe het zit met de beveiliging, weten we niet.

Uiteraard heeft iPhoned contact opgenomen met het Chinese bedrijf. We willen namelijk dolgraag weten hoe het precies zit qua privacy. Helaas hebben we tot nog toe geen reactie ontvangen. Zodra dit wel het geval is, werken we deze review natuurlijk bij.

Vooralsnog moeten we het daarom met Tuya’s belofte doen. Dat gezegd hebbende, het bedrijf heeft tot nog niet te maken gehad met privacyschandalen. Tuya is dan ook een enorme speler en niet zomaar het eerste beste bedrijf. De firma is gigantisch en levert smart home-spullen aan ontzettend veel retailers wereldwijd, ook bijvoorbeeld aan de Hema.

Een andere nuancering is dat Tuya zeker niet het enige techbedrijf is met een raadselachtig privacybeleid. De meeste techbedrijven zijn niet transparant in wat ze met persoonlijke gegevens doen. Dit is echter geen solide argument, want je moet als consument gewoon kunnen controleren hoe je persoonlijke gegevens gebruikt worden.

Maar om wat voor gegevens gaat het dan? De LSC Smart Connect-app verzamelt onder meer je exacte locatie, gps-gegevens van je telefoon en je contactgegevens. De app is dus bijvoorbeeld op de hoogte van je telefoonnummer.

Conclusie van de slimme stekker Action-review

Samenvattend kunnen we heel kort zijn. De slimme stekker van de Action doet waar hij voor gemaakt is en is bovendien heel betaalbaar. Het is daarmee vooral een aantrekkelijke optie voor mensen die beginnen met het slimmer maken van hun huis. Ook wanneer je nog niet zeker weet of je een smart home wil, is ‘ie het overwegen waard.

Het grootste nadeel van de slimme Action-plug is privacy. Je doet zaken met een Chinees bedrijf en het is onduidelijk wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt. Of je je hier comfortabel bij voelt, is een persoonlijke keuze.

Alles over smart homes

Op iPhoned schrijven we regelmatig over smart homes. We zetten bijvoorbeeld de beste slimme deurbellen zonder abonnement op een rij, selecteren fijne thermostaten en geven aan of het slim is om een slimme deurbel van de Action te kopen. Ga voor al onze verhalen naar de smart home-overzichtspagina, of klik op een van onderstaande artikelen.