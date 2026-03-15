Review Rosso Avanti: met dit bijzondere iPhone-hoesje maak je indruk

De Rosso Avanti is een bijzonder telefoonhoesje, waarmee je direct indruk maakt. Dit is er zo speciaal aan de iPhone-case van Rosso!

Pluspunten Stijlvol en luxe uitstraling

Stijlvol en luxe uitstraling Stevig

Stevig MagSafe

MagSafe Goede kwaliteit Minpunten Lichte kleuren zijn vlekgevoelig(er)

Lichte kleuren zijn vlekgevoelig(er) Prijzig

Review Rosso Avanti

Bij je volgende iPhone hoort natuurlijk ook een nieuw hoesje. Ben jij op zoek naar een nieuwe telefooncase? In dat geval biedt Rosso een bijzondere optie, want de Rosso Avanti is gemaakt van Italiaans Alcantara. Dit zachte materiaal is een alternatief voor suède en wordt veel gebruikt voor stoelbekleding in auto’s. Hoe goed werkt dit materiaal voor een iPhone-case? En is het hoesje de prijs van 59,95 euro waard? Dat lees je in deze review van de Rosso Avanti.

Voor deze review hebben we het groene Rosso Avanti hoesje voor de iPhone 17 Pro gebruikt.

Bijzonder materiaal

Rosso heeft bij het telefoonhoesje voor een bijzonder materiaal gekozen, want de Rosso Avanti is gemaakt van Italiaans Alcantara. Klinkt dit materiaal bekend? Dat is goed mogelijk: alcantara zie je regelmatig terug in auto’s. Daar wordt het materiaal gebruikt voor stoelbekleding, op het dashboard of voor het stuur van de wagen. Alcantara wordt ook wel gezien als vervanger van suède of leer, omdat het relatief sterk is. Het materiaal wordt gemaakt van polyester en polyurethaan.

Voor Rosso genoeg reden om alcantara naar telefoonhoesjes te brengen en dat blijkt een goede keuze. De stof voelt ontzettend zacht aan, waardoor de Rosso Avanti prettig in de hand ligt. Waar we van tevoren bang waren dat de iPhone-case snel zou slijten, is dat na een aantal weken intensief gebruik niet het geval. Het hoesje ziet er nog steeds als nieuw uit en vertoont geen gebruikerssporen. Sterker nog: alcantara oogt enorm stijlvol, waardoor je iPhone met deze telefooncase zonder twijfel opvalt.

Aan de zijkant vallen de knoppen van de Rosso Avanti op door het glanzende ontwerp. Deze uitsparingen sluiten goed aan op de iPhone, zodat je alle buttons probleemloos kunt gebruiken. Dat geldt ook voor de cameraregelaar van de iPhone 16- en de iPhone 17-serie, die je kunt bedienen via de speciale knop in het telefoonhoesje. Klein nadeel: de uitsparing bij de oplaadpoort is vrij smal, waardoor bredere opzetstukjes niet meer in de opening passen. Bij kabels van Apple zelf is dat gelukkig geen probleem.

Gevoelig voor vlekken?

Bij stoffen telefooncases is het altijd de vraag hoe groot het gevaar voor vlekken is. Bij de Rosso Avanti hebben we daar de afgelopen weken geen problemen mee gehad. De weinige vlekken die verschenen op het hoesje zijn ook vanzelf weer verdwenen, waardoor we niet hoeven op te letten waar we onze iPhone precies neerleggen op tafel. De groene variant is weinig gevoelig voor vlekken, ondanks de zachte afwerking van de stof.

Rosso biedt het telefoohoesje aan in verschillende kleuren, dat zijn groen, grijs, blauw, Burgundy en oranje. De groene uitvoering heeft geen last van vlekken, maar we kunnen ons voorstellen dat de lichtere kleuren daar gevoeliger voor zijn. Zeker als je regelmatig donkere (spijker)broeken draagt kunnen de randen van de lichtere telefoonhoesjes verkleuren. Wil je dat voorkomen? Kies dan voor een donkere kleur bij de Rosso Avanti, daarop zie je vrijwel geen vlekken.

Ondersteuning voor MagSafe

Niet onbelangrijk: de Rosso Avanti beschikt over MagSafe. Dat betekent dat draadloze accessoires probleemloos aansluiten op het stijlvolle telefoonhoesje. Wij gebruiken regelmatig MagSafe-accessoires, zoals een draadloze oplader. De iPhone blijft met de telefooncase van Rosso stevig zitten op deze standaard. Hetzelfde geldt voor de MagSafe Wallet van Apple, die sluit goed aan op de magnetische ring van Rosso.

Vind je de Wallets van Apple te duur? Dan kun je bij Rosso een (veel) goedkoper alternatief halen, want het merk heeft ook een MagSafe kaarthouder van alcantara uitgebracht. Deze past bij het materiaal van het telefoonhoesje, waarmee je een stijlvol geheel hebt. We merkten dat de pasjeshouder stevig blijft zitten op de Rosso Avanti, daarin doet Rosso weinig onder voor de kaarthouder van Apple zelf.

Er is ruimte voor twee tot drie pasjes in de kaarthouder van Rosso, maar met drie kaartjes kan het een uitdaging zijn om er één uit te halen. Met twee pasjes werkt de kaarthouder perfect, mede door de uitkeping om de kaarten mee omhoog te vegen. Je haalt de pasjeshouder van Alcantara voor 29,95 euro. Bekijk hier alle varianten:

Conclusie

De Rosso Avanti is zonder twijfel een opvallend telefoonhoesje, waarmee je iPhone de aandacht trekt. Het design is stijlvol door het Italiaanse Alcantara, dat verrassend weinig gevoelig is voor vlekken. Zeker bij de donkere uitvoeringen van de Rosso Avanti hoef je geen zorgen te hebben over vlekken, bij de lichtere kleuren kan de rand wat sneller verkleuren. Alcantara blijkt in ieder geval uitstekend materiaal voor een telefoonhoesje, al helemaal als je een vervanger van leer of suède zoekt. Bij de Rosso Avanti kun je een bijpassende kaarthouder halen, die werkt met MagSafe. Deze kaarthouder blijft goed zitten op de telefooncase en ziet er net zo stijlvol uit. Er is ruimte voor twee tot drie pasjes, waardoor je jouw portemonnee voortaan thuis kunt laten. Rosso heeft een risico genomen door voor alcantara te kiezen, maar die keuze pakt verrassend goed uit. Wil jij een stijlvol én stevig telefoonhoesje? Dan ben je met de Rosso Avanti aan het juiste adres!

