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watchOS 27.0.1 is uit – en lost een groot probleem bij de Apple Watch op

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 september 2026, 9:39
1 min leestijd
watchOS 27.0.1 is uit – en lost een groot probleem bij de Apple Watch op

Heb je een nieuwe Apple Watch Series 12 of Ultra 4, dan lost de update naar watchOS 27.0.1 een vervelend probleem voor je op. Dit moet je weten.

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watchOS 27.0.1 is uit

Apple heeft watchOS 27.0.1 uitgebracht, slechts kort na de release van watchOS 27. De update is speciaal bedoeld voor de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 en bevat vooral een belangrijke bugfix.

De aanleiding is een probleem waarbij sommige nieuwe Apple Watches onverwacht opnieuw opstartten. Gebruikers meldden dat hun horloge meerdere keren per dag opnieuw kon beginnen, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was.

watchOS 27.0.1

Opnieuw opstarten

De problemen kwamen op verschillende momenten voor. Zo waren er onverwachte herstarts tijdens onder meer het gebruik van Siri, het aanpassen van wijzerplaten, het openen van Kaarten en de App Store, telefoongesprekken en work-outs. In sommige gevallen startte de Apple Watch zelfs opnieuw op terwijl deze niet actief werd gebruikt.

De meldingen verschenen onder meer op Reddit en in Apple-forums. Niet iedereen met een Series 12 of Ultra 4 had er last van, maar er waren genoeg meldingen om snel een software-update uit te brengen.

Verwacht bij watchOS 27.0.1 verder geen nieuwe functies of grote veranderingen. Apple omschrijft de update als een pakket met bugfixes en noemt specifiek het probleem waarbij een Apple Watch onverwacht opnieuw kan opstarten. De precieze oorzaak van de fout is niet bekendgemaakt.

Zo installeer je watchOS 27.0.1

Je installeert de update via de Watch-app op je iPhone. Tik daar op ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Het kan ook rechtstreeks op de Apple Watch via ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Software-update’.

Heb je een Series 12 of Ultra 4 en last van onverwachte herstarts? Dan is het verstandig om watchOS 27.0.1 zo snel mogelijk te installeren. En wil je niets missen van toekomstige updates voor je Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

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Bron afbeelding: reddit
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