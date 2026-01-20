Deze 9 nieuwe emoji komen samen met iOS 26.4 naar je iPhone

Met de komst van iOS 26.4 voegt Apple weer 9 nieuwe emoji toe aan je iPhone – we laten je zien welke emoji je allemaal kunt verwachten.

Deze 9 emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone

Vorig jaar heeft het Unicode Consortium een preview gegeven van een aantal nieuwe emoji. Die emoji worden naar verwachting in het voorjaar van 2026 aan de iPhone toegevoegd met de komst van iOS 26.4. Dit zijn de negen emoji die je rond die tijd kunt verwachten:

Trombone

Schatkist

Vervormd gezicht

Harig wezen (ook wel Bigfoot of Sasquatch)

Vechtwolk

Klokhuis

Orka

Balletdanser

Aardverschuiving

Voor het eerst sinds iOS 18.4

Apple heeft voor het laatst nieuwe emoji toegevoegd aan de iPhone met de komst van iOS 18.4, een update die in maart vorig jaar uitkwam. iOS 17.4, iOS 16.4 en iOS 15.4 hebben in de loop der jaren ook nieuwe emoji’s geïntroduceerd, dus de timing is wat dat betreft inmiddels wel voorspelbaar geworden.

Opvallend is dat de emoji Vervormd gezicht heel populair is op Discord-servers. Het is in wezen een vervormde versie van de emoji voor een beschaamd gezicht (Flushed face), die je hieronder ziet.

Op de iPhone 15 Pro en nieuwer staat een Apple Intelligence-functie genaamd Genmoji. Daarmee kun je je eigen emoji maken en je kunt er ook bestaande emoji mee combineren. De hierboven genoemde nieuwe emoji worden in elk geval rechtstreeks toegevoegd aan het emoji-toetsenbord van de iPhone wanneer je iOS 26.4 uiteindelijk hebt geïnstalleerd.

Release iOS 26.4

We moeten nog wel even wachten op de emoji van iOS 26.4, want de update komt vermoedelijk in maart of april naar je iPhone. Voor die tijd komt eerst nog iOS 26.3 uit. Wil je zeker weten dat je geen enkele update van Apple mist? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!