Deze 4 iPhone-functies komen met iOS 26.3 alléén beschikbaar in de EU

Met iOS 26.3 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, waarvan er vier exclusief voor gebruikers in de Europese Unie zijn. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.3

Er komt weer een nieuwe softwareversie voor de iPhone aan! Apple heeft iOS 26.2.1 uitgebracht op maandag 26 januari 2026, waarmee de iPhone ondersteuning krijgt voor de tweede generatie van de AirTag. Er kwamen verder geen nieuwe functies naar je iPhone, maar dat is met iOS 26.3 wél het geval. Vooral voor Europese gebruikers is iOS 26.3 een interessante update, want een deel van de functies is exclusief voor iPhones in de Europese Unie. Dit zijn ze!

1. Notificaties op smartwatches

Draag je een smartwatch van een ander merk dan Apple? Dan introduceert iOS 26.3 een handige functie, want je iPhone kan eindelijk notificaties doorsturen naar smartwatches van derde partijen. Nu is deze feature exclusief voor de Apple Watch, vanaf iOS 26.3 kan je iPhone ook meldingen delen naar een slim horloge van bijvoorbeeld Samsung. Deze verbetering is het gevolg van nieuwe Europese regelgeving, waardoor je niet meer beperkt bent tot een Apple Watch als je een iPhone hebt.

2. Verbinden van accessoires

Het wordt in iOS 26.3 eenvoudiger om draadloze accessoires te verbinden met je iPhone. Voor de verbinding met veel draadloze apparaten moet je nu nog een applicatie installeren of een ingewikkeld stappenplan volgen. Daar brengt een nieuwe functie in iOS 26.3 verandering in, want je iPhone registreert draadloze accessoires automatisch als ze in de buurt zijn. Het koppelen van de AirPods en AirTag gaat nu al op deze manier, dat geldt straks ook voor accessoires van andere merken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Meer opties voor de NFC-chip

De NFC-chip in je iPhone krijgt er met iOS 26.3 meer opties bij. Deze chip wordt gebruikt voor het snel en veilig uitwisselen van gegevens, bijvoorbeeld om contactloze betalingen te doen. Met de NFC-chip kunnen toestellen binnen een afstand van tien centimeter op een veilige manier gegevens uitwisselen. Apple beperkt deze uitwisseling van gegevens nu nog tot Apple-apparaten, maar dat is in iOS 26.3 niet meer het geval. Zo moet het uitwisselen van gegevens tussen Apple- en Android-apparaten sneller, veiliger en eenvoudiger gaan met deze nieuwe functie in iOS 26.3.

4. Draadloze verbindingen

Een groot voordeel van alle Apple-apparaten is dat ze vrijwel probleemloos met elkaar samenwerken. Zo kun je content op je iPhone eenvoudig en draadloos via je Mac afspelen, maar dit voordeel geldt niet voor toestellen van andere merken. Daar brengt een nieuwe functie van iOS 26.3 verandering in, want apparaten van derde partijen moeten voortaan dezelfde mogelijkheden hebben voor het maken van draadloze verbindingen. Dit is goed nieuws, want je iPhone kan zo beter samenwerken met bijvoorbeeld een laptop die draait op Windows.

Release van iOS 26.3

De Europese Unie hanteert sinds 2024 strengere regelgeving voor grote bedrijven als Apple, waar Europese gebruikers nu de voordelen van gaan merken. Met iOS 26.3 komt een reeks nieuwe functies naar je iPhone, die het gevolg zijn van deze strengere wetgeving. Apple wordt verplicht om meer partijen toegang te geven tot features die nu nog exclusief voor Apple-apparaten zijn. Zo werkt je iPhone straks beter samen met smartwatches en verschillende apparaten van andere merken.

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26.3. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe softwareversie in de laatste week van januari of de eerste week van februari uitbrengt voor alle gebruikers. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!