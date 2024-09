Dit zijn alle functies van de nieuwe Wachtwoorden-app in iOS 18

Apple heeft in iOS 18 een handige Wachtwoorden-app toegevoegd, voor meer gemak en overzicht. Dit zijn alle nieuwe functies.

Alle functies van de Wachtwoorden-app in iOS 18

De nieuwe Wachtwoorden-app in iOS 18 verbetert het beheer van aanmeldingen en wachtwoorden. Je kunt al jaren wachtwoordgegevens op je Apple apparaten opslaan via iCloud Keychain, maar de toegang tot wachtwoorden was was altijd weggestopt in de Instellingen-app. Dat is niet langer het geval. Lees alles over de iOS 18 Wachtwoorden-app, die ook beschikbaar is in iPadOS 18 en macOS Sequoia 15.

Layout

De Wachtwoorden-app wordt automatisch geïnstalleerd bij een upgrade naar iOS 18, iPadOS 18 of macOS Sequoia. De app heeft een eenvoudige lay-out met bovenaan een zoekbalk. Als je de iCloud-sleutelhanger al hebt gebruikt, staan al je opgeslagen aanmeldingen en wachtwoorden al klaar zodra je inlogt met Face ID of Touch ID. Er zijn aparte secties voor onder meer wifi-wachtwoorden, beveiligingswaarschuwingen en verwijderde wachtwoorden.

Tik op een van de onderdelen om te zien wat daar staat en tik op een individueel item om de login en het wachtwoord te zien. Elk item heeft velden voor Gebruikersnaam, Wachtwoord en Website (of app). Ook heb je de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoorden toevoegen en wijzigen

Om een login of wachtwoord toe te voegen aan de Wachtwoorden app, hoef je alleen maar op de ‘+’-knop rechtsonder te tikken. Vul de websitenaam en Gebruikersnaam in en de Wachtwoorden-app stelt automatisch een sterk wachtwoord voor. Kopieert het wachtwoord en vul het in op de website waarvoor je je aanmeldt. Tik op ‘Bewaar’ om alles op te slaan.

Wil je informatie toevoegen aan een bestaand item, tik dan op de relevante sectie en zoek naar de aanmelding die je wilt bijwerken. Tik erop en kies voor ‘Wijzig’. Vervolgens kun je notities toevoegen, het wachtwoord wijzigen of een verificatiecode toevoegen. Wachtwoorden en aanmeldingen worden automatisch toegevoegd aan de Wachtwoorden-app wanneer je een nieuwe aanmelding aanmaakt.

Wachtwoorden verwijderen

Om een wachtwoord te verwijderen, zoek je onder ‘Alle’ naar het gewenste item. Vervolgens kun je van rechts naar links vegen om de optie verwijderen tevoorschijn te toveren. Tik op ‘Verwijder’ om het wachtwoord daadwerkelijk te verwijderen. Je kunt ook het item openen, op ‘Wijzig’ tikken en vervolgens te kiezen voor ‘Verwijder’. Wil je meerdere items tegelijkertijd verwijderen, tik dan rechtsboven op het ‘Selectie’-icoontje.

Wachtwoorden die je hebt verwijderd, worden 30 dagen lang opgeslagen in de map ‘Verwijderd’, pas daarna worden ze definitief verwijderd. Je kunt op die map tikken en vegen om aanmeldingen en wachtwoorden direct te verwijderen. Je kunt ook de selectieknop bovenaan gebruiken om meerdere aanmeldingen tegelijk te verwijderen.

Verificatiecodes

De Wachtwoorden-app kan codes voor tweestapsverificatie leveren voor sites met extra beveiligingsopties. Om zo’n code toe te voegen, tik je op het gedeelte ‘Codes’. Daar tik je rechtsonder op ‘+’. Vervolgens kun je een QR-code scannen of een code invoeren. Zodra de code is opgeslagen in de Wachtwoorden-app, kun je op elk moment de sectie Codes openen voor een tijdelijke code om in te loggen op een site of in een app.

Passkeys

Websites zijn begonnen met de overgang van wachtwoorden naar passkeys en de Wachtwoorden-app slaat je passkeys net zo op als je wachtwoorden. Passkeys zijn veiliger dan wachtwoorden en laten je inloggen met Face ID- of Touch ID-verificatie. Passkeys maken in principe gebruik van een cryptografisch sleutelpaar, waarbij een publieke sleutel wordt opgeslagen op een server en een privésleutel op je apparaat.

De privésleutels worden niet gedeeld, blijven alleen op het apparaat en kunnen niet naar anderen worden verzonden, waardoor je accounts worden beschermd tegen phishing. Je kunt je opgeslagen passkeys zien in de sectie Passkeys van de Wachtwoorden-app.

Wachtwoorden delen

Met de Wachtwoorden-app kun je geselecteerde wachtwoorden delen met vertrouwde contacten. Je kunt een of meer groepen van mensen aanmaken, die toegang hebben tot gedeelde wachtwoorden. Je maakt een groep aan door op ‘+ Nieuwe groep’ te tikken. Typ een naam en selecteer vervolgens mensen om toe te voegen. Die mensen moeten wel in je contactenlijst staan.

Van daaruit kun je logins en wachtwoorden selecteren die je wilt delen. Je kunt ze op elk moment weer verwijderen en alle leden van een groep kunnen logins toevoegen. De maker van de groep kan op elk moment mensen uit de groep verwijderen.

Om een wachtwoord met iemand persoonlijk te delen, open je de login die je wilt delen en tik je op het ‘Delen’-icoontje. Vervolgens kun je het wachtwoord via AirDrop met iemand delen.

Sorteren

In de sectie ‘Alle’ van de Wachtwoorden-app kun je op het icoontje met twee pijlen tikken om naar de sorteeropties te gaan. De sorteeropties zijn Bewerkingsdatum, Aanmaakdatum, Website of Naam, en deze kun je allemaal weergeven in een aflopende of oplopende lijst.

Synchroniseren

Wachtwoorden worden automatisch gesynchroniseerd tussen al je Apple-apparaten met behulp van de iCloud Sleutelhanger. Je hoeft de optie alleen maar aan te zetten en je moet op elk apparaat ingelogd zijn met je Apple ID. Je kunt zelfs op een Windows-pc bij je aanmeldingen en wachtwoorden, want Apple heeft de Wachtwoorden-app toegevoegd aan iTunes voor Windows.

Beveiliging

Er is een sectie Beveiliging in de Wachtwoorden-app. Daar zie je of je een wachtwoord opnieuw hebt gebruikt, een wachtwoord te zwak is of slachtoffer van een datalek. Waarschuwingen gaan vergezeld van informatie die je laat weten dat je je wachtwoord moet veranderen en je kunt op de optie Wachtwoord wijzigen tikken om naar de website te gaan waar je je informatie kunt bijwerken.

Wil je weten wat Apple naast de Wachtwoorden-app nog meer heeft toegevoegd aan iOS 18? Lees dan zeker ook het artikel iOS 18 gids: alles wat je moet weten over dé update van 2024!