watchOS 27 ondersteuning: ‘deze Apple Watches krijgen (geen) update’

Dit jaar is watchOS 27 de belangrijkste update voor alle Apple Watches! Benieuwd of jij kunt updaten? Deze toestellen krijgen waarschijnlijk ondersteuning voor watchOS 27.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 27

Er komt een grote software-update voor de Apple Watch aan! Apple werkt aan watchOS 27, de belangrijkste softwareversie van 2026 voor de Apple Watch. Met de update komen nieuwe functies én meer wijzerplaten naar de Apple Watch, maar dat is helaas niet bij alle modellen het geval. Alleen de nieuwste toestellen krijgen ondersteuning voor watchOS 27. Volgens geruchten kunnen de volgende Apple Watches updaten:

Apple heeft nog geen officiële lijst met ondersteunde modellen uitgebracht, waardoor het nog niet zeker is dat deze Apple Watches kunnen bijwerken naar watchOS 27. De Apple Watch Series 6 en nieuwer hebben in ieder geval ondersteuning voor watchOS 26 en het is de verwachting dat dezelfde modellen werken met watchOS 27. Heb je een Apple Watch Series 5 of eerder? Dan moet je het helaas zonder alle nieuwe functies doen.

Nieuwe functies

Met watchOS 27 komen naar verluidt meer functies van Apple Intelligence naar de Apple Watch. Apple introduceerde de technologie met watchOS 26 al op de smartwatch, die toen werd uitgebreid met een gezondheidscoach. In watchOS 27 gaat Apple volgens geruchten nog een stap verder, waarschijnlijk in de vorm van persoonlijke aanbevelingen bij het sporten of bijhouden van gezondheidsgegevens.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast brengt Apple met watchOS 27 een exclusieve wijzerplaat naar alle Apple Watches. De modulaire wijzerplaat is op dit moment alleen beschikbaar op de Apple Watch Ultra, maar krijgt in watchOS 27 ook ondersteuning voor kleinere toestellen. De reguliere Apple Watches krijgen er dus een geavanceerde wijzerplaat bij, waardoor je geen Apple Watch Ultra meer nodig hebt om de modulaire wijzerplaat te gebruiken.

Release van watchOS 27

Het is nog niet bekend welke functies met watchOS 27 nog meer naar de Apple Watch komen. Apple voegt ongetwijfeld nog meer gezondheidsfeatures toe, die we binnenkort al zien. Begin juni presenteert Apple alle belangrijke softwareversies van het jaar, waaronder iOS 27 en watchOS 27. Op maandag 8 juni onthult Apple de updates, die avond weten we zeker welke functies naar watchOS 27 komen én welke toestellen ondersteuning hebben.

Heb jij een Apple Watch Series 6 en nieuwer? Dan zit je waarschijnlijk wel goed, omdat de processors in die modellen snel genoeg zijn voor watchOS 27. Bij de aankondiging van watchOS 27 maakt Apple ook direct bekend welke modellen ondersteuning hebben voor de nieuwe softwareversie. Wil je geen enkele update en aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!