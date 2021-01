Een bron claimt dat alle iPhone 13-modellen een LiDAR-scanner krijgen. Momenteel is de dieptescanner exclusief voorbehouden aan de Pro-modellen. De opvolger van de iPhone 12 wordt medio september verwacht.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPhone 13 krijgt LiDAR-scanner

DigiTimes heeft gesproken met bronnen binnen de productieketen van Apple. De website schrijft dat het bedrijf alle “2021 iPhones” met een LiDAR-scanner wil uitrusten, ook de ‘gewone’ uitvoeringen. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de eerste Apple-smartphones die zo’n dieptesensor aan boord hebben. Apple voegde eerder al een LiDAR-scanner aan de iPad Pro toe.

Verder meldt DigiTimes dat Apple en Sony een overeenkomst tot en met 2023 hebben gesloten. Laatstgenoemde gaat de iPhone-maker voorzien van de benodigde onderdelen om LiDAR-scanners te maken. DigiTimes verwacht daarom dat steeds meer nieuwe Apple-producten zo’n sensor aan boord krijgen.

In het verleden heeft Apple vaker exclusieve kenmerken van haar duurste telefoons naar meer betaalbare modellen gebracht. In 2019 bracht het bedrijf bijvoorbeeld de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) uit. Eerstgenoemde heeft een lcd-scherm, dat kwalitatief minder hoogstaand is dan het oled-paneel van het Pro-model. Binnen de iPhone 12-serie, die eind 2020 uitkwam, hebben alle toestellen een oled-display.

Wat is LiDAR?

LiDAR is een techniek voor het meten van afstanden. Aan de hand van licht wordt berekend hoelang het duurt om een object of persoon te bereiken en terug te keren naar de bron. In praktijk gebruik je LiDAR bijvoorbeeld om iemands lengte te meten, of voor augmented reality-apps.

Op naar de iPhone 13

Beetje bij beetje begint de geruchtenmolen rondom de iPhone 13 vorm te krijgen. Het lijkt erop dat het toestel ‘gewoon’ in september 2021 verschijnt, in tegenstelling tot zijn voorganger. De iPhone 12-serie verscheen in twee rondes. In oktober kwamen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uit; de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max verschenen een maand later.

Het laatste nieuws over Apple: