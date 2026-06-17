iPhone 17 mist een belangrijke iOS 27-feature (die de iPhone 18 wél krijgt)

Er komt een iOS 27-feature aan die door slechts drie van de huidige iPhones wordt ondersteund en die wel gewoon naar de iPhone 18-serie komt.

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iPhone 17 mist een belangrijke iOS 27-feature

Het gaat om een iOS 27-feature die voorlopig sowieso nog niet naar de EU komt, namelijk Siri AI. Slechts drie bestaande iPhone-modellen krijgen uiteindelijk toegang tot alle nieuwe Siri-AI-functies die op het toestel zelf draaien: de iPhone 17 Pro, de iPhone 17 Pro Max en de iPhone Air.

De ‘reguliere’ iPhone 17 is dus uitgesloten. Het is wel waarschijnlijk dat de niet-Pro-versie van de iPhone 18-serie ondersteuning krijgt. Er zijn in feite drie ondersteuningsniveaus voor iOS 27:

iPhone 11 tot en met iPhone 15 : technisch ondersteund, maar zonder Apple Intelligence- en Siri AI-functies.

: technisch ondersteund, maar zonder Apple Intelligence- en Siri AI-functies. iPhone 15 Pro (Max) en alle iPhone 16-modellen : ondersteuning voor Apple Intelligence en Siri AI, met uitzondering van het krachtigste model met lokale verwerking.

: ondersteuning voor Apple Intelligence en Siri AI, met uitzondering van het krachtigste model met lokale verwerking. iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air: alle nieuwe functies worden ondersteund.

Het komt erop neer dat je momenteel een van de krachtigste nieuwe iPhones nodig hebt om toegang te krijgen tot de Apple Intelligence-functies die op het toestel zelf draaien. Apple zegt dat de reden hiervoor is dat er 12 GB werkgeheugen voor nodig is.

Waarschijnlijk wordt de hele iPhone 18-serie ondersteund

Het is nogal onwaarschijnlijk dat Apple een nieuwe iPhone lanceert zonder ondersteuning voor de iOS 27-feature Siri AI (met mogelijk een uitzondering voor de iPhone 18e). Er zijn nu aanvullende aanwijzingen dat dit inderdaad ook voor het basismodel van de iPhone 18 zal gelden. Volgens een bericht van Macworld krijgt de volledige iPhone 18-serie namelijk 12 GB werkgeheugen.

“The company will do this, analysts say, to increase adoption of Siri AI and encourage customers to buy new iPhones. Those who might not be prepared to buy an iPhone 18 Pro are more likely to stomach the cost of an iPhone 18.” “Volgens analisten doet het bedrijf dit om het gebruik van de Siri-AI te stimuleren en klanten aan te moedigen nieuwe iPhones te kopen. Mensen die misschien nog niet klaar zijn om een iPhone 18 Pro aan te schaffen, zullen de prijs van een iPhone 18 waarschijnlijk eerder kunnen accepteren.”

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We verwachten op dit moment dat het basismodel van de iPhone 18 weer 969 euro gaat kosten. Het is dan de goedkoopste manier om volledig toegang te krijgen tot Siri AI (afgezien van een iPhone Air met korting). Wil je niets missen van de aankomende iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!