AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: dit zijn de verbeteringen (en dit is er minder)

Apple heeft in september 2025 de AirPods Pro 3 aangekondigd en de oortjes hebben toffe verbeteringen. Maar niet alles is beter bij de nieuwe oordopjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: de specificaties

De AirPods Pro 2 en de AirPods Pro 3 lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. Maar de hardware heeft toch een paar interessante upgrades gekregen. Hieronder zie je de belangrijkste specificaties van beide oortjes in het kort.

AirPods Pro 2 specificaties H2-chip;

Tot 2x meer Actieve Ruis­onderdrukking dan de eerste generatie AirPods Pro;

Adaptieve Audio en Transparantie­modus;

Gepersonaliseerde Ruimtelijke Audio met dynamische hoofd­tracking;

Tot 6 uur luistertijd na één keer volledig opladen;

Tot 30 uur luistertijd met oplaad­case;

Stof-, zweet- en water­bestendig (IP54);

Siliconen oortips (vier maten: XS, S, M, L). AirPods Pro 3 specificaties H2-chip;

Tot 4x meer Actieve Ruis­onderdrukking dan eerste generatie AirPods Pro;

Adaptieve Audio en Transparantie­modus;

Gepersonaliseerde Ruimtelijke Audio met dynamische hoofd­tracking;

Hartslagmeting tijdens work‑outs;

Tot 8 uur luistertijd na één keer volledig opladen;

Tot 24 uur luistertijd met oplaad­case;

Stof-, zweet- en water­bestendig (IP57);

Siliconen oortips (vijf maten: XXS, XS, S, M, L).

AirPods Pro 2. AirPods Pro 3.

Zoals je ziet zijn er veel overeenkomsten tussen beide AirPods Pro-modellen. Maar als je de nieuwste AirPods Pro’s wilt, met de beste geluidsonderdrukking en een ingebouwde hartslagmeter, dan moet je bij de AirPods Pro 3 zijn.

Hoef je niet per se de allernieuwste functies en wil je niet al teveel uitgeven? Dan zijn de AirPods Pro 2 ook nog steeds prima oordopjes.

Dit zijn de belangrijkste verschillen

De AirPods Pro 3 volgen de populaire AirPods Pro 2 op. Toch zijn niet alle functies exclusief voor de Pro 3, en in sommige gevallen zijn de AirPods Pro 2 zelfs iets beter.

Verbeterde audio (en ruisonderdrukking)

De AirPods Pro 3 hebben een verbeterde vorm wat voor een diepere bas en beter geluid moet zorgen. Volgens Apple sluiten de oortjes je gehoorgang ook beter af wat beter is voor de ruisonderdrukking.

Verder dempen de nieuwe microfoons het ongewenst geluid nog wat beter. Volgens Apple kunnen de AirPods Pro 3 twee keer meer ongewenst geluid dempen dan de AirPods Pro 2.

Batterijduur: meer én minder

Apple heeft de batterijduur van de nieuwe oortjes ook flink verbeterd. Je kunt nu zo’n acht uur naar muziek luisteren wanneer de oordopjes zijn opgeladen. Bij de AirPods Pro 2 was dit nog zes uur.

Maar niet alles is beter geworden. Apple heeft bij het oplaaddoosje wat wijzigingen doorgevoerd. Je hebt nu tot 24 uur luistertijd met het doosje, maar bij de AirPods Pro 2 had je nog 30 uur luistertijd. Je raakt dus wel wat luistertijd kwijt met de nieuwe oordopjes.

Hartslagmeter en Live vertalingen

De AirPods Pro 3 hebben ook een hartslagsensor gekregen. Je hoeft dus niet meer een Apple Watch te dragen om je hartslag te meten. Verder is ook Live Vertaling-functie nieuw, die je activeert door in de steeltjes van beide oordopjes te knijpen. Daarmee worden gesprekken in een vreemde taal via de oortjes omgezet naar een andere taal.

Toch is deze functie niet exclusief voor de AirPods Pro 3. De vertalenfunctie zit ook op de AirPods Pro 2 en is beschikbaar op de AirPods 4 met noise-cancelling.

Design en vorm

Qua uiterlijk lijken de AirPods Pro 3 veel op de Pro 2, maar er zijn subtiele verbeteringen. Ze zijn iets kleiner en ze moeten volgens Apple beter in je oor passen. De bijbehorende siliconen oordopjes worden in vijf maten meegeleverd, inclusief een XXS-optie (bij de AirPods Pro 2 kreeg je er vier). De oordopjes zijn ook beter geworden en houden volgens Apple beter achtergrondgeluiden tegen.

Betere bescherming tegen stof en water

De AirPods Pro 3 een betere water- en stofbescherming (IP 57). De AirPods Pro 2 moeten het nog met een IPX4-rating doen. Ook werd er meer gerecycled materiaal gebruikt bij het fabricageproces van de Pro 3.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs: AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2

De AirPods Pro 3 hebben een adviesprijs van € 249. De AirPods Pro 2 waren oorspronkelijk 279 euro. Ze zijn dus iets goedkoper dan de vorige Pro-oordopjes. Maar als je even rondkijkt zijn de AirPods Pro 3 inmiddels al voor € 227,99 te koop.

Maar de AirPods Pro 2 zijn inmiddels ook al wat goedkoper geworden en zijn al voor (€ 199,-) te koop. Apple heeft de AirPods Pro 2 al van de website gehaald, dus de voorraad zal langzaam minder worden.

AirPods Pro 3 kopen

Ben je van plan om de nieuwe oortjes te halen? Mooi! Maar kijk eerst even goed rond voor de beste prijs. Maar je kunt ook ons AirPods Pro 3-prijsoverzicht hieronder checken. De laagste prijs van de AirPods Pro 3 is op dit moment € 227,99.

AirPods Pro 2 kopen

Wil je wat minder uitgeven? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn. Die zijn vaak nog net iets goedkoper. Zo heb je al AirPods Pro 2 voor € 199,-. Maar let op: Apple maakt geen nieuwe voorraad meer van de AirPods Pro 2. Dus OP = OP.