Netflix stopt met goedkoopste abonnement: dit moet je weten

Netflix heeft bekendgemaakt te stoppen met het goedkoopste abonnement in de Verenigde Staten. Wat betekent dit voor de Nederlandse tarieven?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix past Amerikaanse abonnementen aan

Slecht nieuws als je gebruikmaakt van het goedkoopste abonnement op Netflix, want de streamingdienst stopt met het aanbieden van Netflix Basic. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt, waardoor abonnees dus over zullen moeten stappen naar een ander abonnement. Netflix stopt eerst in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk met het aanbieden van Netflix Basic.

Lees ook: Best bekeken series op Netflix in 2023: dit is de verrassende nummer één

In Nederland heb je op dit moment drie opties: je kunt kiezen uit Netflix Basic, Standaard en Premium. Netflix Basic is het goedkoopste abonnement, daarvoor betaal je maandelijks 7,99 euro. Die prijs stijgt vermoedelijk binnenkort, maar daarna verdwijnt het abonnement zelfs volledig. In plaats daarvan introduceert Netflix een compleet nieuw abonnement. Dit weten we al.

Goedkoper abonnement bij Netflix

Netflix biedt in bepaalde landen al een goedkoper abonnement aan, waarbij je als abonnee wel reclame te zien krijgt. Voor dat abonnement betaal je in de Verenigde Staten slechts 6,99 dollar. Inmiddels is dit één van de populairste abonnementen bij de streamingdienst, waardoor het de verwachting is dat Netflix Ads binnenkort ook in Nederland beschikbaar komt. Dit geldt dan als vervanging voor Netflix Basic.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hoeft je voorlopig dus geen zorgen te maken als Nederlandse abonnee, want hier blijft Netflix Basic nog wel even beschikbaar. Het is de verwachting dat Netflix stopt met het aanbieden van dat abonnement zodra Netflix Ads hier wordt gelanceerd. Je kunt dan waarschijnlijk zelf kiezen of je over wilt stappen naar het goedkoopste abonnement met reclame, of toch voor Netflix Standaard gaat.

Tarieven binnenkort duurder

In bepaalde landen past Netflix de abonnementen dus compleet aan, het is nog onduidelijk wanneer dat in Nederland gebeurt. De kans is in ieder geval groot dat de tarieven hier binnenkort stijgen, want Netflix gaat hogere prijzen vragen voor de abonnementen. Zo betaal je voor het goedkoopste abonnement op Netflix straks 9,99 euro per maand, voor Netflix Standaard 12,99 euro en voor Premium zelfs 17,99 euro.

Lees ook: Netflix wordt duurder: nieuwe Europese prijzen nu bekend

Deze prijsstijgingen zijn al doorgevoerd in Frankrijk en Netflix is van plan hetzelfde in andere landen te doen. Hierdoor wordt Netflix dus weer een stuk duurder, zeker nu het goedkoopste abonnement met reclames nog niet beschikbaar is. Vind je de streamingdienst inmiddels te duur worden? Zowat alle andere streamingdiensten kosten een stuk minder, terwijl ook daar een groot aanbod aan films en series is. Wij zetten ze op een rij:

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!