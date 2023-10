Netflix wordt wéér duurder: voor deze abonnementen betaal je extra

Netflix wordt wéér duurder, de prijsverhogingen voor de Verenigde Staten en Canada staan al op de planning. Maar wat betekent dit voor Nederlandse gebruikers? iPhoned praat je bij.

Netflix wordt duurder

Volgens bronnen van The Wall Street Journal is Netflix van plan om de prijzen van zijn streamingdienst opnieuw te verhogen. Deze prijsverhoging moet ‘enkele maanden na het einde van de acteursstaking in de VS’ ingaan, aldus Wall Street Journal.

De exacte einddatum van deze staking is nog onbekend. Wel is het zo dat de acteursstaking van het moment veel invloed op de productie van nieuwe content. Dus bij iPhoned verwachten we dat Netflix de effecten hiervan al voelt, en dat het mogelijke verliezen nu wil compenseren met een prijsverhoging.

Tweede prijsverhoging in twee jaar

Even een opfrisser voor je geheugen. Zo’n twee jaar geleden heeft Netflix voor het laatst zijn prijzen heeft aangepast in Nederland. Toen steeg de prijs van het standaardabonnement van € 10,99 naar €11,99, en van het premium-abonnement van €13,99 naar €15,99. De Basic-gebruikers ontsprongen de vorige keer de dans met een stabiele €7,99 per maand, maar het is de vraag of dat nu weer het geval zal zijn.

Stiekem zou je bijna kunnen zeggen dat Netflix een half jaar geleden zijn prijzen ook al heeft verhoogd, toen het bedrijf het delen van je accounts heeft verboden en er actief tegenaan gaat.

Wat worden de Nederlandse prijzen?

Zoals gezegd wordt de prijsverhoging eerst in de VS en Canada ingevoerd, en pas daarna in andere landen zoals Nederland en België. Zodra de nieuwe prijzen daar bekend zijn, kunnen we een betere inschatting maken van de nieuwe Europese prijzen.

Wij van iPhoned verwachten een soortgelijke prijsverhoging als zo’n twee jaar geleden. In dat geval zouden we uitkomen op:

Netflix Basic ( 7,99 9,99 euro/maand)

Netflix Standaard ( 11,99 13,99 euro/maand)

Netflix Premium ( 15,99 17,99 euro/maand)

Overigens, bij onze oosterburen zijn zowel het Standaard- als Premium-abonnement op dit moment al duurder dan hier. Dus hopelijk vallen de nieuwe prijzen bij ons straks nog mee.

Netflix duurder – blijven of gaan?

‘Tuurlijk, Netflix biedt een scala aan films en series waar we onze avonden graag mee vullen. Maar met alternatieven zoals Disney+, Videoland en Apple TV+ is de vraag: hoeveel duurder mag Netflix nog worden?

Netflix alternatieven op een rij

Wat zijn jouw gedachten over deze nieuwe ontwikkelingen? Ben je aan het overwegen om bij Netflix te blijven, of denk je erover na om de stekker eruit te trekken en over te stappen naar een andere dienst?