Malware op de Mac: hoe veilig ben je nou écht?

Malware op de Mac komt steeds vaker voor, maar moet jij je al zorgen maken? Dit rapport laat precies hoe veilig jij (niet) bent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Malware op de Mac: zo (on)veilig ben je

Malware op de Mac lijkt de laatste tijd steeds meer in opkomst te zijn. Maar hoe vaak komt malware nou echt voor op de laptops en computer van Apple? Dit rapport van elastic geeft je het antwoord.

Het onderzoek heeft gekeken naar malware op Mac, Windows en Linux. Van alle malware zijn het vooral trojans die de problemen veroorzaken (75 procent). Een trojan is schadelijke software zich heeft vermomd als andere software. Kijken we naar alle malware dan is 54 procent op Linux te vinden en 39 procent op Windows. Mac blijft nog steeds het veiligst met slechts 6 procent van de totale hoeveelheid malware.

Eerder dit jaar zei Malwarebytes dat adware de grootste boosdoener was bij Macs. Maar volgens het elastic-rapport is vooral cryptominer-software de vaakst voorkomende malware op de Mac. Hiervan is het programma XMRig de grootste partij (40 procent). Elastic geeft wel aan dat dit programma ook door mensen zelf gebruikt kan worden om cryptocurrency te minen, maar dat vooral kwaadwillenden de software gebruiken en het stiekem hebben draaien op geïnfecteerde Macs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is malware?

Malware is zichzelf uitvoerende code die zonder jouw weten op je apparaat wordt geplaatst. Het woord is een samenvoeging van malicious en software, dus kwaadaardige software. Er zijn meerdere vormen van malware met verschillende doelen. Zo kan de ene malware je toetsaanslagen bijhouden en de andere je bestanden gijzelen (ransomware).

Meer weten? Check dan: Schermen met Termen #8 – alles over malware

Zo blijf je veilig op de Mac

Malware-programma’s worden (doorgaans ongewild) van internet gedownload. Wil je zeker weten dat je geen malware op je Mac krijgt? Dan is het verstandig om altijd zoveel mogelijk software uit de App Store op de Mac te halen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!