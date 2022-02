iPhone SE 2022 en twéé nieuwe iPads duiken op in India, release lijkt dichtbij

Apple heeft een nieuwe iPhone en twee iPads geïmporteerd in India voor testdoeleinden. De release van de iPhone SE 2022 en in ieder geval de nieuwe iPad Air lijkt daarmee dichtbij dan ooit. Maar wat moeten we denken van die mysterieuze andere iPad?

Release iPhone SE 2022 en nieuwe iPads aanstaande

Dat de iPhone SE 2022 aankomende lente het levenslicht ziet, lijkt wel zeker. Vorige maand doken er al modelnummers op bij de Eurasian Economic Commission van de goedkope instapper. Apple is verplicht om nieuwe apparaten voor de lancering te registreren, waardoor hun aankondiging nooit als een totale surprise komt.

91mobiles bericht nu dat Apple drie verschillende apparaten naar India heeft gebracht om de laatste tests uit te voeren. Het gaat daarbij in ieder geval om de nieuwe iPhone SE en om twee verschillende iPads. Dat laatste is een kleine verrassing, omdat we dit voorjaar eigenlijk alleen de iPad Air 2022 verwachten.

Die lijkt er inderdaad te komen, want één van de twee tablets krijgt een prijs tussen de 500 en 700 dollar. De vorige iPad Air kostte ten tijde van de release in de Verenigde Staten 599 dollar. Zijn opvolger krijgt volgens geruchten een snellere A15-chip en Center Stage. Dat is een groothoekcamera die je volgt als je heen en weer loopt. Daarmee wordt de nieuwe Air een grotere variant van de huidige iPad mini.

Welke iPad krijgen we nog meer te zien?

De release van de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 tijdens een event in maart of april is dus zo goed als zeker. De andere nieuwe iPad is een mysterie. Volgens 91mobiles zou het gaan om een tablet met een prijs van rond de 300 dollar. Daarmee is een nieuwe iPad Pro uitgesloten. Die is immers veel duurder.

De lage prijs lijkt te wijzen op een nieuw instapmodel, maar dat zou een grote verrassing zijn. Apple bracht afgelopen najaar nog een ‘normale’ iPad uit. Misschien heeft het bedrijf een goede reden om de tablet nu al te verversen, maar het zou ook kunnen gaan om een aangepaste versie van het huidige model. Bijvoorbeeld eentje met meer opslagcapaciteit.

