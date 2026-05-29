Deze 3 slimme iPhone-trucs zijn echt perfect voor in bed

Gebruik jij jouw iPhone regelmatig wanneer je al of nog in bed ligt, dan zijn deze drie handige iPhone-trucs jou op het lijf geschreven.

3 slimme iPhone-trucs voor in bed

Er zijn relatief veel mensen die vanuit bed nog even een berichtje sturen, een video kijken of een podcast luisteren. Gelukkig heeft de iPhone een paar handige functies die het gebruik in bed een stuk prettiger maken. Hier zijn 3 slimme iPhone-trucs die perfect zijn voor in bed.

1. Zet Night Shift aan voor rustiger licht

Het felle blauwe licht van je scherm kan het lastiger maken om in slaap te vallen. Met de functie Night Shift wordt het scherm automatisch warmer van kleur, waardoor het minder fel oogt. Zo kun je je iPhone met een gerust hart nog in bed gebruiken voordat je gaat slapen. Instellen gaat als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Scherm en helderheid’; Tik op ‘Night Shift’; Stel een schema in.

Je iPhone schakelt voortaan automatisch naar een warmere kleurtemperatuur in de avond.

2. Gebruik een slaaptimer voor muziek of podcasts

Luister je in bed graag naar muziek of een podcast? Dan is een slaaptimer een van de handigste iPhone-trucs voor in bed. Daarmee stel je in dat het afspelen na een bepaalde tijd automatisch stopt. Zo word je niet langer midden in de nacht wakker omdat er nóg een nieuwe podcast wordt gestart. Je stelt het zo in:

Open de app Klok;

Tik rechtsonder op ‘Timers’;

Stel de gewenste duur in;

Kies achter ‘Als timer eindigt’ voor ‘Stop afspelen’;

Tik op ‘Start’.

Start vervolgens je podcast of muziek en de iPhone stopt vanzelf met afspelen wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

3. Dim je scherm nog verder met ‘Witpunt verminderen’

Zelfs de laagste helderheid van je iPhone-scherm kan in een donkere slaapkamer nog best fel zijn. Met de functie Witpunt verminderen kun je het scherm gelukkig nóg verder dimmen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Verminder witpunt’ in.

Hiermee wordt het scherm aanzienlijk rustiger voor je ogen in het donker. En als je de functie onder de Activeringsknop zet, kun je de helderheid heel eenvoudig aan- en uitzetten. Zo werkt het:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Activeringsknop’;

Plaats een vinkje voor ‘Verminder witpunt’.

Wanneer je nu drie keer snel achter elkaar op de zijknop van je iPhone drukt, wordt het scherm direct iets minder fel. Doe je dit wanneer de slider in het Bedieningspaneel al op zijn laagst staat, kun je op deze manier het scherm dus nog een beetje extra dimmen. Druk nog eens drie keer snel achter elkaar op de zijknop om de functie weer uit te zetten.

